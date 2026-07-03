Αιολική Παναχαϊκού ΙΙΙ: Μια επένδυση καθαρής ενέργειας με αναπτυξιακό αποτύπωμα

Στο όρος Παναχαϊκό, σε ένα τοπίο με έντονη φυσική ταυτότητα και υψηλό ενεργειακό δυναμικό, αναπτύσσεται το έργο «Αιολική Παναχαϊκού ΙΙΙ», μία σημαντική επένδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πρόκειται για ένα έργο που υπερβαίνει τη στενή έννοια της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς συνδέει την πράσινη μετάβαση με την τοπική ανάπτυξη, την ενίσχυση των υποδομών και τη δημιουργία αξίας για την ευρύτερη περιοχή.

Το έργο αναπτυχθηκε απο την ελληνική ΕΝΤΕΚΑ και υλοποιείται απο την ιρλανδική AerSoléir, συνδυάζοντας διεθνή επενδυτική εμπειρία με βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και της τοπικής πραγματικότητας. Η Aer Soléir, developer μεγάλων έργων ΑΠΕ στην Ευρώπη, με επενδύσεις άνω των €500 εκατ. στην Ελλάδα, συμβάλλει με τη χρηματοδοτική ισχύ, την τεχνογνωσία και τη στρατηγική κατεύθυνση που απαιτούνται για την ανάπτυξη σύνθετων ενεργειακών έργων. Η ENTEKA, με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία έργων ΑΠΕ, έχει τον ρόλο του τοπικού συνεργάτη, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική υλοποίηση με γνώση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.

Το έργο εκτείνεται σε περιοχές των Δήμων Αιγιαλείας και Ερυμάνθου, στις θέσεις «Πλακουτσόβουνο – Μαλούρα – Κοκκινόβραχος», σε υψόμετρο που φτάνει έως τα 1.500 μέτρα. Με 7 ανεμογεννήτριες και συνολική εγκατεστημένη ισχύ 41,3 MW, θα συμβάλει ουσιαστικά στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και στη μείωση της εξάρτησης της χώρας από συμβατικές και εισαγόμενες πηγές ενέργειας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διάσταση των συνοδευτικών υποδομών. Η ανάπτυξη του έργου περιλαμβάνει τη βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας και τη διάνοιξη νέας δασικής οδοποιίας συνολικού μήκους 16.500 μέτρων, δημιουργώντας ένα πιο λειτουργικό δίκτυο πρόσβασης. Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να διευκολύνουν την καθημερινότητα κατοίκων, αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ παράλληλα μπορούν να ενισχύσουν την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης σε δύσβατες περιοχές.

Πέρα από την ενεργειακή του συνεισφορά, το έργο δημιουργεί προοπτικές για την τοπική οικονομία. Κατά τη φάση κατασκευής, αναμένεται να αξιοποιηθούν τοπικοί προμηθευτές, τεχνικά συνεργεία και ανθρώπινο δυναμικό από την περιοχή. Κατά τη φάση λειτουργίας, η παρουσία του έργου θα συνεχίσει να στηρίζει την τοπική δραστηριότητα, δημιουργώντας σταθερότερες συνθήκες απασχόλησης και συνεργασίας.

Παράλληλα, τα ανταποδοτικά οφέλη προς τους δήμους και τις κοινότητες μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση έργων τοπικής σημασίας, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο, η «Αιολική Παναχαϊκού ΙΙΙ» δεν αποτελεί απλώς μία ενεργειακή επένδυση, αλλά ένα παράδειγμα υπεύθυνης ανάπτυξης, όπου η καθαρή ενέργεια συνδέεται με την κοινωνική συνεισφορά, την περιβαλλοντική προστασία και την οικονομική πρόοδο.