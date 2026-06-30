Πάτρα: Απογοήτευση και σύγχυση από την διακοπή του προγράμματος «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας- Τι λένε οι φαρμακοποιοί

Μια αίσθηση πικρίας και αδικίας κυριαρχεί αυτές τις ημέρες στους δικαιούχους του προγράμματος «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας, καθώς ο κύκλος του, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνεται σήμερα 30 Ιουνίου.

Η απογοήτευση αγγίζει ανθρώπους που είχαν στηρίξει την προσπάθειά τους για απώλεια βάρους σε μια θεραπεία την οποία πίστευαν εξασφαλισμένη για οκτώ μήνες, και τώρα βλέπουν τη συνέχειά της να κρέμεται από μια κλωστή.

Όπως λένε στο thebest.gr φαρμακοποιοί της Πάτρας, δικαιούχοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα με τη βεβαιότητα ότι θα λάμβαναν την αγωγή τους για οκτώ συνεχόμενους μήνες. Στην πραγματικότητα, πολλοί από αυτούς έφτασαν να πάρουν μόλις τρεις ή και λιγότερες μηνιαίες δόσεις, πριν το πρόγραμμα σταματήσει απότομα. Για ανθρώπους που είχαν ήδη δει βελτίωση στην υγεία τους και είχαν χτίσει μια ρουτίνα γύρω από τη θεραπεία, η ξαφνική διακοπή λειτουργεί ως διπλό χτύπημα, από τη μια σωματικό, αφού κινδυνεύουν να χάσουν τη συνέχεια της θεραπευτικής τους πορείας, και από την άλλη ψυχολογικό.

Επίσης, ανάλογη απογοήτευση βιώνουν και όσοι είχαν καταθέσει αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα, χωρίς όμως να προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πριν από τη λήξη του τρέχοντος κύκλου. Για αυτούς, η αναμονή μετατράπηκε σε αδιέξοδο, καθώς βλέπουν μια ευκαιρία δωρεάν θεραπείας να χάνεται πριν καν προλάβει να γίνει πραγματικότητα, χωρίς σαφή εικόνα για το αν και πότε θα μπορέσουν να ενταχθούν.

Στην Πάτρα, όπου φαρμακεία της πόλης εξυπηρετούσαν σημαντικό αριθμό δικαιούχων του προγράμματος, η αντίδραση είναι ανάλογη. Ασθενείς που είχαν προγραμματίσει την καθημερινότητά τους γύρω από τις μηνιαίες επισκέψεις και τη χορήγηση της αγωγής, βρίσκονται τώρα μπροστά σε ένα κενό για το οποίο δεν είχαν προετοιμαστεί, με τους φαρμακοποιούς να καλούνται να διαχειριστούν την αμηχανία και τα ερωτήματα των πελατών τους χωρίς πάντα να έχουν σαφείς απαντήσεις να δώσουν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει θέσει ένα συγκεκριμένο αίτημα προς την πολιτεία. «Να εξασφαλιστεί τουλάχιστον η απρόσκοπτη συνέχιση της αγωγής για όσους ασθενείς βρίσκονται ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα, ώστε να μη διακοπεί η θεραπεία τους στη μέση μιας πορείας που έχει ήδη ξεκινήσει», αναφέρει στο thebest.gr ο φαρμακοποιός Βασίλης Προσελέντης. «Μέχρι να υπάρξει σαφής και δεσμευτική απάντηση από την πλευρά της πολιτείας, ασθενείς παραμένουν σε αναμονή, με το αίσθημα ότι μια θεραπεία που τους είχε δοθεί ως υπόσχεση σταθερότητας μετατράπηκε, έστω προσωρινά, σε πηγή αβεβαιότητας» προσθέτει.

Το Υπουργείο Υγείας έχει προγραμματίσει τη συνέχιση της χορήγησης των φαρμάκων με εθνικούς πόρους από την 1η Σεπτεμβρίου, ωστόσο το ενδιάμεσο διάστημα, αφήνει τους ασθενείς μπροστά σε ένα δίλημμα, είτε να επωμιστούν οι ίδιοι, από την τσέπη τους, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος της αγωγής για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι την πραγματική επανεκκίνηση του προγράμματος, είτε να αναγκαστούν να διακόψουν απότομα τη θεραπεία τους, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την πορεία της υγείας τους.

«Έχουν πει ότι το πρόγραμμα θα επανεκκινήσει τον Σεπτέμβριο αλλά δεν υπάρχει κάτι πιο επίσημο, οπότε βρισκόμαστε σε αναμονή» τονίζει ο κ. Προσελέντης.