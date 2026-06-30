ΠΓΕ και Αχαγιά '82 ανέβηκαν στην τρίτη Εθνική!

Η ΕΟΚ (πρόεδρος ο πατρινός Βαγγέλης Λιόλιος) ανακοίνωσε τις πέντε ομάδες που θα αγωνιστούν στη National League 1 μέσω Wild Cards.

Σε αντίθεση με τιον Απόλλωνα Πατρών, που δεν του «έγινε το χατίρι» και δεν πήρε την ειδική άδεια, η Παναχαϊκή και η Αχαγιά '82, τα καταφεραν!

Σπόρτιγκ, Αχαγιά ’82, Παναχαϊκή, Λεύκιππος Ξάνθης και Αστέρας 1980 είναι οι πέντε ομάδες της National League 2 που πήραν τις Wild Cards για τη National League 1 της νέας αγωνιστικής περιόδου, όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Πέντε ομάδες θα αγωνιστούν στην National League 1 την αγωνιστική περίοδο 2026-27 μέσα από την διαδικασία ειδικής αδειοδότησης.

Οι ομάδες αυτές είναι οι εξής:

Αθλητικός Όμιλος Σπόρτιγκ Αθηνών

Αχαγιά 82

Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση

Αθλητικός Όμιλος Λεύκιππος Ξάνθης

Αθλητικός Όμιλος Αστέρας 1980″.

Στη National League 2 θα αγωνιστει τη νέα χρονιά μόνο η πρωταθλήτρια ΕΣΚΑ-Η, ομάδα των Ροϊτίκων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, 30/06/2026 – Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Με κάθε επισημότητα, ο Α.Ο. Αχαγιά 82 ανακοινώνει την επιστροφή και συμμετοχή της ανδρικής μας ομάδας στο πρωτάθλημα της National League 1 (Β’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών) για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, μετά την επίσημη έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης της ΕΟΚ, η ομάδα μας κατέλαβε την προνομιούχο θέση στη διαδικασία χορήγησης Wild Card, επισφραγίζοντας με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο την ετοιμότητα, τη φερεγγυότητα και τη δυναμική του συλλόγου μας σε όλα τα επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια τεράστια ηθική και διοικητική δικαίωση. Η διοίκηση του Α.Ο. Αχαγιά 82 κινούμενη με απόλυτο επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και συνέπεια, κατέθεσε έναν πλήρη, θωρακισμένο και άρτιο φάκελο, ο οποίος αξιολογήθηκε θετικά από την Ομοσπονδία, αναγνωρίζοντας την Αχαγιά 82 ως έναν από τους πιο υγιείς και σταθερούς πυλώνες του μπάσκετ στην περιφέρεια.

Μήνυμα της Διοίκησης:

"Η επιστροφή μας στη National League 1 δεν είναι προϊόν σύμπτωσης, αλλά το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, πλάνου και της αδιαπραγμάτευτης αγάπης μας για τον σύλλογο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΕΟΚ για την αξιοκρατική διαδικασία. Ένα τεράστιο ευχαριστώ ανήκει στους φιλάθλους μας, στους χορηγούς μας και σε ολόκληρη την κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας που παραμένει ο 6ος παίκτης μας. Ένα ξεχωριστό ευχαριστω ανήκει στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και στον Δήμαρχο Γρηγόρη Αλεξόπουλο.

Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Σηκώνουμε μανίκια για να παρουσιάσουμε μια ομάδα που θα κάνει περήφανη όλη την περιοχή."

Η πρόκληση της National League 1 μας βρίσκει έτοιμους. Ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά ξεκινά άμεσα, με στόχο τη δημιουργία ενός άκρως ανταγωνιστικού συνόλου που θα τιμήσει τα χρώματα της ομάδας μας και θα γεμίσει ξανά το κλειστό μας γυμναστήριο, προσφέροντας μεγάλες συγκινήσεις.

Καλούμε όλο τον κόσμο της Αχαγιάς, τους επιχειρηματίες και τους φορείς του τόπου να σταθούν στο πλευρό μας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι στη Β Εθνική Κατηγορία.