Η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου: Πρόεδρος ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και Εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακέλας

Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και ο Ευάγγελος Μπακέλας είναι η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Λυμπερόπουλος επελέγη από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν αντίστοιχης εισήγησης του Υπουργού Δικαιοσύνης, ως ο νέος Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας και ο κ. Μπακέλας είναι ο νέος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Λυμπερόπουλος διαδέχεται στο «τιμόνι» του Αρείου Πάγου, την κ. Αναστασία Παπαδοπούλου και η θητεία του αναμένεται μακρά, καθώς θα υπηρετήσει το δικαστικό σώμα για 4 χρόνια, έως την αφυπηρέτησή του. Ο κ. Λυμπερόπουλος εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήχθη στον βαθμό του αρεοπαγίτη, το 2025 ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου και παράλληλα του ανατέθηκε η προεδρία του Ε΄ Ποινικού Τμήματος.

Από τα τέλη του 2023 ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος είναι εκπρόσωπος Τύπου και Διεθνών Σχέσεων του Αρείου Πάγου, κατόπιν απόφασης της Διοικητικής Ολομέλειας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου. Το 2023 αποσπάστηκε με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου στη θέση συμβούλου στο υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να παράσχει συνδρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο του υπουργείου και στις ανάγκες που θα ανέκυπταν από την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα κατά το 1ο εξάμηνο του 2024. Παράλληλα, έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Θεσσαλονίκη): α) Διαχείριση δικαστικού χρόνου, β) Δικαστικό Management και γ) Δικαστική δεοντολογία. Επί σειρά ετών διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Ο κ. Μπακέλας λαμβάνει τη σκυτάλη από τον αφυπηρετούντα κ. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Επί σειρά ετών, υπήρξε Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Η θητεία του ως επικεφαλής της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου θα είναι διετής.

Ο Ευάγγελος Μπακέλας εισήλθε στο εισαγγελικό σώμα τον Ιούνιο 1991 και τον Ιούλιο του 2024 προήχθη σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του κλάδου Ποινικών και Εγκληματολογικών επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2011 διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Από το 2018 έως και τον Φεβρουάριο 2026 είχε έντονη συνδικαλιστική δράση. Επί τέσσερις θητείες (2018-2024) εκλέχτηκε πρώτος σε ψήφους κάθε φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Διετέλεσε δυο φορές πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (2021-2024 και 2025-2026) και αντίστοιχες φορές διετέλεσε αντιπρόεδρος (2018-2021 και 2024-2025).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί είχαν επιλεγεί πρώτοι στην κάλπη του Αρείου Πάγου, κατά την εσωτερική ψηφοφορία μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων. Κατά συνέπεια χαίρουν υψηλής εκτίμησης από τους συναδέλφους της στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της χώρας.