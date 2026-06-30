Εμπρηστής Παραβόλας: Την Παρασκευή η δίκη του στο αυτόφωρο - Παραμένει κρατούμενος

Ενώπιον του αυτόφωρου αρμόδιου δικαστηρίου Αγρινίου, οδηγήθηκε νωρίτερα, ο καθ’ ομολογία 50χρονος εμπρηστής της Παραβόλας Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Agriniosite.gr η δίκη του αναβλήθηκε για την προσεχή Παρασκευή το μεσημέρι, ωστόσο μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, Ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, επιλήφθηκε πυρκαγιάς από πρόθεση που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουνίου 2026 και περί ώρα 14:27, στην περιοχή Παράβολα του Δήμου Αγρινίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός άνδρας, ηλικίας 50 ετών, προκάλεσε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα να καούν περίπου τέσσερα (4) στρέμματα.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, ο συλληφθείς ομολόγησε ακόμη τρεις εμπρησμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή κατά τον μήνα Ιούνιο και συγκεκριμένα στις 6, 20 και 28 Ιουνίου 2026. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της συστηματικής διερεύνησης περιστατικών εμπρησμού στην περιοχή.

Ο ανωτέρω συνελήφθη για εμπρησμούς από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

«Με εκνευρίζουν οι θάμνοι», φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος μετά τη σύλληψή του.