Με «οκτάσφαιρο» τιον πατρινό Ηλία Αγγελόπουλο η Εθνική συνέτριψε τον Καναδά (30-9)

Πυρ κατά βούληση. Με τον Ηλία Αγγελόπουλο να βρίσκει στόχο οκτώ φορές, η Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ18 ξεπέρασε με συνοπτικές διαδικασίες το εμπόδιο του Καναδά, αφού επιβλήθηκε με 30-9, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος της κατηγορίας, που πραγματοποιείται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που μετράει τρεις άνετες νίκες σε ισάριθμους αγώνες, θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (1/7) στις 20:00 την Κίνα διεκδικώντας την πρόκρισή του στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, όπου περιμένει το Μαυροβούνιο (2/7, 15:30).

Ο Καναδάς, που θα παίξει με την Ιταλία για μια θέση στην οκτάδα, κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός μόνο στα πρώτα έξι λεπτά (σκορ 3-3) της αναμέτρησης. Στη συνέχεια οι παίκτες του Γιώργου Χατζηδάκη επέβαλλαν το ρυθμό τους και με σερί 4-0 προηγήθηκαν με 7-3 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Μάλιστα, από το 12ο μέχρι το 23ο λεπτό, το ελληνικό συγκρότημα διατήρησε ανέπαφη την εστία του και μετέτρεψε το 11-5 σε 19-5, ενώ η μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ ήταν το +21, στο τελικό 30-9.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Εθνική μας ομάδα σκόραρε 15 φορές σε κάθε ημίχρονο, έχοντας δέκα διαφορετικούς σκόρερ. Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος.

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ 30-9

Οκτάλεπτα: 6-3, 9-2, 5-1, 10-3

ΕΛΛΑΔΑ (Χατζηδάκης): Μπερδές, Λεβάντης, Γεωρβασάκης 1, Αγγελόπουλος 8, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος 2, Χατζής 7, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος 4, Σάρρος 1, Ζουζούνης 2, Δαμίγος, Δεληγιάννης 2, Μαντζουρίδης 2.

Στα δύο πρώτα ματς είχαμε για τους πρώην άσους του ΝΟΠ:

Ν. ΑΦΡΙΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ 5-33: Αγγελόπουλος 7, Αγγελος Λαμπάτος 1, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος 6.

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 23-12: Ηλίας Αγγελόπουλος 3, Λαμπάτος 1, Κ. Μπιτσάκος.