Elegant νύφη της χρονιάς η Τιλάν Μπλοντό (κόντρα στις ηχηρές γαμήλιες υπερπαγωγές)

Το label του λιτού cape νυφικού που επέλεξε και έκανε τη μεγάλη διαφορά
Ενα νεαρό ζευγάρι στο Παρίσι έκανε πολιτικό γάμο με απλότητα και αποδείχθηκε άφθαστα stylish.
Η συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια έκανε το γύρω του κόσμου καθώς η νύφη είχε ανακηρυχθεί ως παιδί "το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο", μετά το πορτρέτο της στην Vogue Enfant. Ομως στα 25 της το λιτό νυφικό της ήταν αρκετό για να ανέβει ξανά στο βάθρο.
Η Τιλάν Μπλοντό παντρεύτηκε τον dj, ηθοποιό, αδελφικό της φίλο (και γιο της ηθοποιού Σαρλότ Γκενσμπουργκ) Μπενζαμίν Ατάλ χωρίς τυμπανοκρουσίες.
Eπέλεξε ένα δωρικό cape dress με κλειστό λαιμό και maxi γραμμή "Α" δίχως καθόλου διάκοσμο. Ηταν μια custom couture δημιουργία EvaBouskila που διατηρεί ατελιέ στη Βουλώνη. Συνδυάστηκε με sleek κότσο και ανθάκια στα μαλλιά συν μια αφαιρετική ανθοδέσμη με κρίνα. Τα διθυραμβικά σχόλια στο διαδίκτυο τύπου "Très belle” και “Magnifique” διαδέχονταν το ένα το άλλο στα social media από την πρώτη δημοσιοποίηση των σχετικών εικόνων. Συμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα η Τιλάν διεκδίκησε αυτόματα την πρώτη θέση ανάμεσα στις πιο elegant νύφες της χρονιάς.
Κόρη τηλεπαρουσιάστριας και ποδοσφαιριστή, ξεκίνησε να ποζάρει από πολύ μικρή και στη συνέχεια συνεργάστηκε ως μοντέλο με σημαντικά brands όπως L'Oreal, Dolce e Gabbana, Versace. Η πρόταση γάμου έγινε μόλις τρεις μήνες πριν στην Ελλάδα και η σεμνή τελετή ακολούθησε στο Παρίσι με λίγους καλεσμένους. Εάν εξαιρέσουμε την συλλεκτική Porsche 356 Speedster με την οποία έφθασε το ζευγάρι στο δημαρχείο δεν διακρίναμε πουθενά στοιχεία υπερβολής.
Η άποψή μας είναι πως καταρχήν ο καθένας μπορεί να κάνει τον γάμο του όπως τον εκφράζει και τον αντιπροσωπεύει. Τα κακεντρεχή σχόλια για τα όποια διακοσμητικά, διοργανωτικά, κοσμικά και ενδυματολογικά στοιχεία σε μέρα χαράς, τα οποία έχουμε δει να οργιάζουν τελευταία δεν μας βρίσκουν σύμφωνες. Ομως όταν υπάρχει καλαισθησία με ενιαία άποψη, συμβαίνει συχνά πολύ πιο θεαματικά wedding events να επισκιάζονται τελικά. Το καλό γούστο έχει τη δύναμη να επικρατεί σε σημείο να μην κοιτάς παραπέρα.
Οχι πως δεν έχουμε θαυμάσει αρτίστικα επιτεύγματα σε πιο μαξιμαλιστικούς γάμους. Παρατηρούμε πάντως πως η πολυμορφία και η πολυφωνία ενδέχεται να επιβαρύνουν την κεντρική ιδέα. Οταν διαθέτεις ένα καλόγουστο νυφικό γιατί να το μπερδέψεις με άλλα, δεύτερα και τρίτα φορέματα; Γιατί να υπερβείς το μέτρο στη λάμψη ή το sexyness πάνω σου; Γιατί να επενδύσεις σε trendy πανομοιότυπα μέρη, show off happenings και πολυόροφες τούρτες;
Το μέγεθος μετράει άλλοτε ναι και άλλοτε όχι τελικά. Και δεν αποτελεί θέμα χρημάτων... αλλά οπτικής και μοναδικότητας.
Η νύφη τώρα και τότε
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