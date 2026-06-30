Elegant νύφη της χρονιάς η Τιλάν Μπλοντό (κόντρα στις ηχηρές γαμήλιες υπερπαγωγές)

Ενα νεαρό ζευγάρι στο Παρίσι έκανε πολιτικό γάμο με απλότητα και αποδείχθηκε άφθαστα stylish.

Η συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια έκανε το γύρω του κόσμου καθώς η νύφη είχε ανακηρυχθεί ως παιδί "το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο", μετά το πορτρέτο της στην Vogue Enfant. Ομως στα 25 της το λιτό νυφικό της ήταν αρκετό για να ανέβει ξανά στο βάθρο.

Η Τιλάν Μπλοντό παντρεύτηκε τον dj, ηθοποιό, αδελφικό της φίλο (και γιο της ηθοποιού Σαρλότ Γκενσμπουργκ) Μπενζαμίν Ατάλ χωρίς τυμπανοκρουσίες.

Eπέλεξε ένα δωρικό cape dress με κλειστό λαιμό και maxi γραμμή "Α" δίχως καθόλου διάκοσμο. Ηταν μια custom couture δημιουργία EvaBouskila που διατηρεί ατελιέ στη Βουλώνη. Συνδυάστηκε με sleek κότσο και ανθάκια στα μαλλιά συν μια αφαιρετική ανθοδέσμη με κρίνα. Τα διθυραμβικά σχόλια στο διαδίκτυο τύπου "Très belle” και “Magnifique” διαδέχονταν το ένα το άλλο στα social media από την πρώτη δημοσιοποίηση των σχετικών εικόνων. Συμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα η Τιλάν διεκδίκησε αυτόματα την πρώτη θέση ανάμεσα στις πιο elegant νύφες της χρονιάς.

Κόρη τηλεπαρουσιάστριας και ποδοσφαιριστή, ξεκίνησε να ποζάρει από πολύ μικρή και στη συνέχεια συνεργάστηκε ως μοντέλο με σημαντικά brands όπως L'Oreal, Dolce e Gabbana, Versace. Η πρόταση γάμου έγινε μόλις τρεις μήνες πριν στην Ελλάδα και η σεμνή τελετή ακολούθησε στο Παρίσι με λίγους καλεσμένους. Εάν εξαιρέσουμε την συλλεκτική Porsche 356 Speedster με την οποία έφθασε το ζευγάρι στο δημαρχείο δεν διακρίναμε πουθενά στοιχεία υπερβολής.