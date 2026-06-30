Νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία: Θερμοκρασίες άνω των 35°C από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο

Η Γαλλία δεν τελείωσε με τον καύσωνα καθώς νέο κύμα με υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται από την Παρασκευή (03.07.2026) και το Σαββατοκύριακο.

Στη Γαλλία, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών που σημειώθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Τα περισσότερα θύματα του καύσωνα ήταν ηλικιωμένοι.

«Από την Παρασκευή και το προσεχές Σαββατοκύριακο αναμένουμε εκ νέου άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αντικυκλωνικές συνθήκες θα επικρατήσουν από τα νότια της χώρας», ανακοίνωσε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, προειδοποιώντας για «πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πιθανότατα άνω των 35 βαθμών Κελσίου».

Η Γαλλία αναμένεται να βιώσει «κατά πάσα πιθανότητα ένα νέο επεισόδιο καύσωνα από αυτό το Σαββατοκύριακο», δήλωσε την Τρίτη 30 Ιουνίου στο AFP ο μετεωρολόγος της Météo-France, Πατρίκ Γκαλουά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν η διάρκεια ή η ένταση του φαινομένου.

Η πρόβλεψη έρχεται τη στιγμή που το εξαιρετικά έντονο κύμα ζέστης που έπληξε τη Γαλλία τις προηγούμενες ημέρες αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί.

Το κύμα καύσωνα πλήττει επίσης τη Γερμανία η οποία κατέγραψε εθνικό ρεκόρ με το θερμόμετρο να δείχνει τους 51,5 βαθμούς κελσίου, με τις ράγες του τραμ στο Βερολίνο να λιώνουν.

Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών κατέγραψαν και οι Τσεχία, Δανία και Ελβετία.

Ο καύσωνας υποχωρεί στην Ευρώπη αλλά τουλάχιστον 95 εκατομμύρια κάτοικοι, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περίπου 260 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας), δηλαδή για δύο στους πέντε.