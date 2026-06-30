Πανελλήνιες 2026: Η Αργυρώ Μελεσσανάκη συγκέντρωσε 19.275 μόρια και βάζει πλώρη για την Ιατρική

Με πίστη στον στόχο της και αστείρευτη επιμονή, η Αργυρώ Μελεσσανάκη κατάφερε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 να συγκεντρώσει 19.275 μόρια, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα προς την εκπλήρωση του μεγάλου της ονείρου: την εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή.

Η επιτυχία της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς συμμετείχε στις Πανελλαδικές για τρίτη φορά, χωρίς να εγκαταλείψει ποτέ την προσπάθειά της. Όπως η ίδια αναφέρει, γνώριζε από την αρχή τι ήθελε να πετύχει και δεν επέτρεψε στις δυσκολίες να την απομακρύνουν από τον στόχο της.

«Θέλει πολύ επιμονή. Έδινα για τρίτη φορά Πανελλήνιες, αλλά ήξερα ακριβώς τι ήθελα. Δεν σταμάτησα να προσπαθώ», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η Αργυρώ επισημαίνει ότι καθοριστικό ρόλο στην πορεία της έπαιξε η αμέριστη συμπαράσταση της οικογένειάς της, η οποία στάθηκε δίπλα της σε κάθε βήμα, αλλά και η πολύτιμη βοήθεια των καθηγητών της, που την καθοδήγησαν και την ενθάρρυναν σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Το μήνυμά της προς τους επόμενους υποψηφίους είναι ξεκάθαρο: η επιμονή, η συνέπεια και η πίστη στον στόχο μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία, ακόμη κι όταν αυτή απαιτεί περισσότερο χρόνο και περισσότερες προσπάθειες.