Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Σώοι όλοι οι ένοικοι, πέντε προσαγωγές- Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Αν και οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι υπήρχαν 4 αγνοούμενοι εν τέλει εντοπίστηκαν όλοι τους από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή ερευνάται το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιος εργάτης ο οποίος να εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα Καταθέτουν ο ιδιοκτήτης του διπλανού κτιρίου και όσοι εργάζονταν σε αυτό, πέντε προσαγωγές Σε πέντε προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι Αρχές. Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής καταθέτουν ο ιδιοκτήτης της διπλανής πολυκατοικίας που είχε ζητήσει τις εργασίες και οι εργαζόμενοι σε αυτό.

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ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Αναφορές για ένα εγκλωβισμένο άτομο

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία γυναίκα.



Τιτάνιο το έργο των διασωστών στο σημείο

Σύμφωνα με αναφορές, στον χώρο πραγματοποιούνταν εργασίες σε γειτονικό κτίριο όταν σημειώθηκε η κατάρρευση. Οι πλάκες του κτιρίου έχουν πέσει η μία κάτω από την άλλη και παντού υπάρχουν συντρίμμια και ερείπια.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα, ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τραυματίες. Στο σημείο έχουν φτάσει μία κινητή μονάδα και τρία ασθενοφόρα ΕΚΑΒ.

Τρία άτομα κατάφεραν να βγουν από την πολυκατοικία προτού ισοπεδωθεί

Αυτόπτες μάρτυρες σε κατάσταση σοκ, παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με το περιστατικό. Σύμφωνα με αναφορές, ακόμη και πριν από τη στιγμή της κατάρρευσης, άνθρωποι φέρεται να υπήρχαν πλησίον του σημείου όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία.

Νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για τρεις ένοικους που φέρεται να κατάφεραν να βγουν από το κτίριο την τελευταία στιγμή. Μία γυναίκα ωστόσο, φέρεται να αγνοείται, σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες.

Η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής

«Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος έπειτα από κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο (2) ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη».

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα καθώς μια πολυκατοικία 4 ορόφων έχει καταρρεύσει, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άγνωστο αριθμό εγκλωβισμένων.

Στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας έχει σπεύσει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους, διασώστες και άνδρες της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για παλαιό κτήριο όπου γίνονταν εργασίες ανακαίνισης.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως υπάρχουν τουλάχιστον 4 άτομα που φαίνεται να έχουν εγκλωβιστεί.

Σημειώνεται πως στα Πετράλωνα μεταβαίνει και ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να συντονίσει τις εργασίες.

Στο σημείο όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία (Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο).