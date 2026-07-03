Δυτική Ελλάδα vs Υπόλοιπη Χώρα: Πρωταθλήτρια στις αφίξεις, ουραγός στις τουριστικές δαπάνες το 2025

Η έντονη αντίθεση ανάμεσα στην εθνική τουριστική πορεία και την τοπική πραγματικότητα της Δυτικής Ελλάδας αποτελεί το εύρημα της ετήσιας έκθεσης του ΙΝΣΕΤΕ για το 2025.

Η σύγκριση των οικονομικών δεικτών αποκαλύπτει ότι η περιφέρειά μας προσελκύει τουρισμό σημαντικά χαμηλότερης αγοραστικής δύναμης σε σχέση με το σύνολο της χώρας.

Αντίθετα ρεύματα σε αφίξεις και εισπράξεις

Στον τομέα των αφίξεων, η Δυτική Ελλάδα υπερείχε ξεκάθαρα της υπόλοιπης χώρας. Η περιφέρεια υποδέχθηκε 666.000 επισκέπτες, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση +8,5% σε σχέση με το 2024, τη στιγμή που ο εθνικός μέσ όρος της ανόδου περιορίστηκε στο +6,1% (φτάνοντας τα 41,7 εκατομμύρια τουρίστες).

Ωστόσο, η ψαλίδα κλείνει στο ταμείο:

Σε εθνικό επίπεδο: Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά +9,8%, αγγίζοντας τα 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στη Δυτική Ελλάδα: Οι εισπράξεις έκαναν βουτιά -9,8%, υποχωρώντας στα 235 εκατομμύρια ευρώ (από 261 εκατομμύρια το 2024).

Η καθίζηση της μέσης δαπάνης και της διαμονής

Η μεγαλύτερη απόκλιση εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο ξοδεύουν και διαμένουν οι τουρίστες.

Η Δυτική Ελλάδα καταγράφει μία από τις χειρότερες επιδόσεις πανελλαδικά στη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη, η οποία κατέρρευσε στα 354 ευρώ (μείωση -16,8% συγκριτικά με το 2024).

Οι διαφορές γίνονται ακόμα πιο σαφείς στους επιμέρους δείκτες:

Μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση: Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο δείκτης αυτός παρουσίασε άνοδο και διαμορφώθηκε στα 97 ευρώ. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα υποχώρησε στα 87 ευρώ (πτώση -2,7%).

Μέση διάρκεια παραμονής: Η τάση για συντομότερες διακοπές ήταν καθολική, αλλά στην περιοχή μας πήρε διαστάσεις ελεύθερης πτώσης. Πανελλαδικά η μείωση της διάρκειας διαμονής ήταν μόλις -4,9%. Στη Δυτική Ελλάδα η μείωση άγγιξε το -14,5%, με τη μέση διαμονή να περιορίζεται στις 4,1 διανυκτερεύσεις.

Ποσότητα αντί για ποιότητα

Η σύγκριση επιβεβαιώνει ότι η Δυτική Ελλάδα ναι μεν κατάφερε να αυξήσει την τουριστική της κίνηση με ρυθμό υψηλότερο από τον εθνικό, όμως το προϊόν που προσφέρει προσελκύει πλέον ταξιδιώτες που αφήνουν πολύ λιγότερα χρήματα στην τοπική οικονομία.

Το «φρένο» του Αράξου- Οι γαλλικές πτήσεις δεν αρκούν για να σώσουν την παρτίδα

Σε αυτό το σκηνικό των μεγάλων οικονομικών αποκλίσεων, ο ρόλος των υποδομών της περιφέρειάς μας αναδεικνύεται πιο κρίσιμος από ποτέ, με το αεροδρόμιο του Αράξου να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ υπογραμμίζει ότι η τακτική αεροπορική σύνδεση του Αράξου με γαλλικές πόλεις λειτούργησε ως ισχυρός αιμοδότης για την περιοχή, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο τον αριθμό των Γάλλων τουριστών και κατατάσσοντας τη Γαλλία στους «πρωταθλητές» των αφίξεων (68.000 επισκέπτες).

Ωστόσο, η επιτυχία της γαλλικής αγοράς δεν στάθηκε ικανή να ανατρέψει τη γενικότερη καθίζηση των εσόδων, αποδεικνύοντας ότι η Δυτική Ελλάδα δεν μπορεί να βασίζεται σε μεμονωμένες αεροπορικές συνδέσεις ή σε μία μόνο εθνικότητα για να κρατήσει ζωντανό το τουριστικό της ταμείο.