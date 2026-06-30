ΣΥΡΙΖΑ: Την άμεση παραίτηση του Φάμελλου ζητά ο Πολάκης

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παύλος Πολάκης ζητα την άμεση παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Ο βουλευτής Χανιών, από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ζητά ακόμα την εκλογή νέου προέδρου στην ΚΟ του κόμματος, διαδικασία στην οποία δηλώνει «παρών», την άμεση σύγκλιση της ΚΕ και την άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Υπογράφει ως «μέλος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ και προφανώς ΟΧΙ ανεξάρτητος βουλευτής»

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:

1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

2. Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)

3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:

α. Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου».