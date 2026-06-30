Η Μιρέλα Πάχου έρχεται στον Κήπο του Royal Παρασκευή 03/07

Την Παρασκευή 03 Ιουλίου, στις 22:00, ο Κήπος του Royal υποδέχεται τη Μιρέλα Πάχου για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό, χρώμα και καλοκαιρινή διάθεση.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια και δημιουργός παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με swing και latin επιρροές, νησιώτικους και λαϊκούς ήχους, αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, καθώς και επιλεγμένες διασκευές από την ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά το πολυαγαπημένο τραγούδι «Μιρέλα», καθώς και κομμάτια όπως τα «Λίγο χρώμα», «Έρωτας παρωδία», «Ριπλέι», «Στη δική μου γειτονιά», αλλά και τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει μέσα από τη μουσική της πορεία.

Η βραδιά εντάσσεται στο πλαίσιο του Dinner & Live Music Experience του Royal, προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης με απεριόριστα κρεατικά, πλούσιο μπουφέ και ζωντανή μουσική σε μια ατμοσφαιρική καλοκαιρινή σκηνή.

Η Μιρέλα Πάχου, με τη χαρακτηριστική της ενέργεια και τη μοναδική της σκηνική παρουσία, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και χορό στον Κήπο του Royal.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνία: Παρασκευή 03/07

Ώρα έναρξης: 22:00

Χώρος: Royal Theater | Bar | Restaurant

Κρατήσεις: 2611 810 524

Royal – Εκεί όπου η μουσική, η γεύση και η διασκέδαση γίνονται εμπειρία.