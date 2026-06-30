Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας: Η κωμωδία «Η παράσταση συνεχίζεται» ανεβαίνει στη σκηνή της Κρήνης

Με την κωμωδία του Ρικ Άμποτ, «Η παράσταση συνεχίζεται», η οποία ανεβαίνει από Θεατρική Ομάδα Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου «ΤΕΧΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ», συνεχίζεται στις 9.30 το βράδυ την Τετάρτη 1η Ιουλίου, η ενότητα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Πάτρας.

Οι φίλοι της ερασιτεχνικής δημιουργίας θ’ απολαύσουν στη σκηνή του θεάτρου της Κρήνης μια κωμωδία όπου τίποτα δεν μένει σταθερό... ούτε καν το ίδιο το κείμενο. Μια ερασιτεχνική απείθαρχη θεατρική ομάδα κάνει πρόβα σ’ ένα έργο μυστηρίου κι ετοιμάζεται για παράσταση.

Η σκηνοθέτης μάταια προσπαθεί να διατηρήσει την τάξη. Η τεχνικός σκηνής, άσχετη με το θέατρο, είναι εκεί για να δημιουργεί αντί να λύνει προβλήματα, η συγγραφέας αλλάζει διαρκώς το έργο της την τελευταία στιγμή, χωρίς να θυμάται την εξέλιξη του έργου και οι ηθοποιοί μπερδεύουν εκδοχές και λόγια.

Το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό, γεμάτο παρεξηγήσεις, λάθη και απρόοπτα. Μια κωμωδία καταστάσεων. Μια απολαυστική θεατρική καταστροφή σε δράση! Θα καταφέρουν να ανεβάσουν το έργο, η παράσταση να συνεχιστεί;

Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Φραντζέσκας Πολλάτου.

Παίζουν με σειρά εμφάνισης: Άντζυ: Γιώτα Κονδύλη, Τζένη / Σκηνοθέτης: Κατερίνα Αθανασοπούλου, Τζέση / Βοηθός Σκηνοθέτη: Ηλέκτρα Πουλάδου, Στέλιος / Δρ. Ρεξ Φορμπς: Γιάγκος Ιγγλέσης, Χάρης / Λόρδος Ντάντλεϊ: Αργύρης Λουκαΐτης, Βιολέτα / Νταϊάνα: Νάντια Παπαγεωργίου, Μπίλυ / Στήβεν Σέλλερς: Αντώνης Ποταμιάνος, Πολίνα / Λαίδη Μάργκαρετ: Κατερίνα Θερμού, Σόφη / Ντόρις: Όλγα Καρβουνιάρη, Φένια / Συγγραφέας: Αγγελική Παπαφράγκου

«Η Μικρή μας Σμύρνη» ξύπνησε μνήμες

Οι παραστάσεις του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας συνεχίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου στο θέατρο της Κρήνης με την παράσταση « Η μικρή μας Σμύρνη».

Η παράσταση ανέβηκε από το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής Πάτρας και ήταν μία αναφορά στα 100 χρόνια των προσφυγικών συνοικισμών της πόλης μας και στις αλησμόνητες πατρίδες. Ο πόνος του ξεριζωμού και η μνήμη μιας χαμένης αλλά αξέχαστης πατρίδας ζωντάνεψαν επί σκηνής, αναδεικνύοντας παράλληλα το επίκαιρο θέμα της προσφυγιάς.

Συντελεστές: Σενάριο: Μαίρη Νικολάου, Δραματοποίηση-Διασκευή –Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη -Γεωργιτσοπούλου

Ορχήστρα: Κωστής Παναγόπουλος: ΚΙΘΑΡΑ/ΤΡΑΓΟΥΔΙ, Θεόδωρος Μπαντούνας: ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ, Βασιλική Σιατερλή: ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Επί σκηνής: Μαλβίνα (Νέα): Αγγελική Νάκου, Μαλβίνα (Γιαγιά): Ολυμπία Τασακοπούλου, Νικόλας: Χρύσανθος Αβραμόπουλος, Αφηγήτρια/Γυναίκα: Κρίστη Δούβρη,Αφηγήτρια/Γκεβή (Κόρη): Χριστίνα Στίγγα, Μαριώ (Κόρη) : Αγγελική Παναγιωτακοπούλου, Στρατούλα (Μεγάλη): Μαρία Ψειμάδα, Στρατούλα (Μικρή): Ζωή Τσερεμέγκλη, Γαρουφαλιά (Εγγονή): Μάρα Γιούλη, Μαλβίνα (Εγγονή): Μαριάννα Γεωργοπούλου, Γιαννάκης (Πατέρας): Κώστας Οικονομόπουλος, Φωτεινή (Μητέρα): Αγγελική Λινάρδου, Άντρας: Ανδρέας Κατσαρός, Βαγγελιώ: Εβελίνα Λίτσα

Βοηθός Θεατρικού Εργαστηρίου: Ιωάννα Ξάνθη, Επιμέλεια αφίσας: Αθανασία Παπασταύρου

Η παρακολούθηση των παραστάσεων είναι δωρεάν.