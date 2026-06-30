Τι θα κάνει η Περιφέρεια αν εντοπιστεί λαγοκέφαλος στον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό;

Η ανησυχία έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στους πολίτες της Αχαΐας με ταχύτητα αντίστοιχη εκείνης που αποδίδεται στον ίδιο τον λαγοκέφαλο.

Παρότι το επικίνδυνο, δηλητηριώδες ψάρι δεν έχει επισήμως καταγραφεί ούτε στον Πατραϊκό ούτε στον Κορινθιακό κόλπο, οι ειδήσεις από άλλες περιοχές της χώρας έχουν δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας σε λουόμενους, ψαράδες και κατοίκους παράκτιων περιοχών του νομού.

Οι δύο αυτοί κόλποι, λόγω της γεωμορφολογίας και της περιορισμένης επικοινωνίας τους με το υπόλοιπο Ιόνιο και το Αιγαίο, θεωρούνται μέχρι στιγμής εκτός της κύριας ζώνης εξάπλωσης του είδους, η οποία παραμένει συγκεντρωμένη κυρίως στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας.

Στην πράξη, ο φόβος στην Αχαΐα δεν αφορά τόσο μια υπαρκτή απειλή όσο μια ενδεχόμενη εξέλιξη. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν, και με ποιον τρόπο, οι αρμόδιοι φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν προετοιμάσει σχέδιο αντιμετώπισης για την περίπτωση που το φαινόμενο εξαπλωθεί και προς τα δυτικά παράλια της χώρας. Μιλώντας, στο thebest.gr, o Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας, αναφέρει, ότι σε περίπτωση που υπάρξει εξάπλωση του λαγοκέφαλου, στην περιοχή μας τότε, η Πέριφέρεια θα προχωρήσει στο «ψάρεμα» τους και εν συνεχεία στην καύση τους, όπως έγινε και με την νόσο της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα».

Στο μεταξύ, ερευνητές τονίζουν ότι η απουσία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων δεν σημαίνει αυτόματα και μόνιμη ασφάλεια, καθώς το ψάρι έχει δείξει ικανότητα ταχείας προσαρμογής και μετακίνησης σε νέα θαλάσσια οικοσυστήματα. Είναι ενδεικτικό ότι ινστιτούτα θαλάσσιων ερευνών έχουν ήδη συστήσει «ψυχραιμία και προσοχή», τονίζοντας πως πρέπει να παρατίθενται τα πραγματικά δεδομένα ώστε να αποφεύγεται ο αδικαιολόγητος πανικός στους πολίτες.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο για την Ελλάδα. Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις ελληνικές θάλασσες το 2005, έχοντας εισέλθει στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, ως λεσσεψιανός μετανάστης. Από τότε η εξάπλωσή του υπήρξε σταδιακή, όμως φέτος, το 2026, έχει ενταθεί σημαντικά, με το είδος να έχει πλέον εντοπιστεί σχεδόν σε όλο το Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, αλλά και σε περιοχές πιο κοντά στην πρωτεύουσα, όπως ο Σαρωνικός και η Εύβοια.

Διαδραστικός χάρτης

Πρόκειται για ψηφιακό χάρτη της Google που καταγράφει την εξάπλωση και τις εμφανίσεις του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες.

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