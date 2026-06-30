Λυρική: Η «δική μας» πριμαντόνα Βασιλική Καραγιάννη στον κορυφαίο ρόλο της «Τραβιάτα»

Αναμφίβολα αποτελεί είδηση για τους λάτρεις του μελοδράματος και των εκπληκτικών φωνών η επαναφορά της «Τραβιάτα» του Βέρντι από την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Η επιτυχημένη, παλιότερη παραγωγή της θα παιχθεί στην καρδιά του καλοκαιριού (18,19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 Ιουλίου) για πρώτη φορά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος του ΚΠΙΣΝ. Στη δροσιά του κλιματισμού, το κοινό θα απολαύσει το διασημότερο έργο του Τζουζέπε Βέρντι και ένα από τα δημοφιλέστερα στην ιστορία της παγκόσμιας όπερας.

Η αναβίωση της αγαπημένης όπερας εντάσσεται στο αφιέρωμα της ΕΛΣ στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο της όπερας Νίκο Σ. Πετρόπουλο. Πρωταγωνίστρια είναι η εξαιρετική Πατρινή σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη, που ήδη έχει υποδυθεί την Βιολέτα με μεγάλη επιτυχία σε Κίνα, Ηρώδειο, Μέγαρο Μουσικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης.