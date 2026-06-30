Λυρική: Η «δική μας» πριμαντόνα Βασιλική Καραγιάννη στον κορυφαίο ρόλο της «Τραβιάτα»

Επιστρέφει στην εμβληματική Βιολέτα, στην ίδια παράσταση που είχε φθάσει ως την Κίνα
Αναμφίβολα αποτελεί είδηση για τους λάτρεις του μελοδράματος και των εκπληκτικών φωνών η επαναφορά της «Τραβιάτα» του Βέρντι από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
Η επιτυχημένη, παλιότερη παραγωγή της θα παιχθεί στην καρδιά του καλοκαιριού (18,19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 Ιουλίου) για πρώτη φορά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος του ΚΠΙΣΝ. Στη δροσιά του κλιματισμού, το κοινό θα απολαύσει το διασημότερο έργο του Τζουζέπε Βέρντι και ένα από τα δημοφιλέστερα στην ιστορία της παγκόσμιας όπερας.
Η αναβίωση της αγαπημένης όπερας εντάσσεται στο αφιέρωμα της ΕΛΣ στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο της όπερας Νίκο Σ. Πετρόπουλο. Πρωταγωνίστρια είναι η εξαιρετική Πατρινή σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη, που ήδη έχει υποδυθεί την Βιολέτα με μεγάλη επιτυχία σε Κίνα, Ηρώδειο, Μέγαρο Μουσικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Υψίφωνος που έχει χειροκροτηθεί σε ονομαστά λυρικά θέατρα, φεστιβάλ και αίθουσες συναυλιών διεθνώς, όπως Βασιλική Όπερα Λονδίνου, Σκάλα του Μιλάνου, Κωμική Όπερα του Βερολίνου, Κρατική Όπερα Βέρνης, ανήκει εδώ και πολλά χρόνια στο δυναμικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Συγκεκριμένα η Βασιλική θα εμφανιστεί 4 βράδια (18, 21, 24, 28/7) στην πρώτη διανομή με τους καθιερωμένους Γιάννη Χριστόπουλο και Τάση Χριστογιαννόπουλο στους ρόλους των Αλφρέντο Ζερμόν και Τζόρτζιο Ζερμόν αντίστοιχα.
Την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διευθύνει ο διαπρεπής αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Λουκάς Καρυτινός, ενώ τη Χορωδία της ΕΛΣ έχει προετοιμάσει ο πρώην συμπολίτης μας Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Την αναβίωση της σκηνοθεσίας υπογράφει ο Ίων Κεσούλης, τη χορογραφία η Δήμητρα Σβήγκου και την αναβίωση των φωτισμών ο Χρήστος Τζιόγκας.
Η παραγωγή ολοκληρώνει την καλλιτεχνική περίοδο 2025/26 της ΕΛΣ.
Βασισμένη στο θεατρικό έργο «Η κυρία με τις καμέλιες» του Αλέξανδρου Δουμά υιού, η όπερα Τραβιάτα αφηγείται την σπαρακτική ιστορία της Βιολέττας Βαλερύ, μιας διάσημης εταίρας της παρισινής κοινωνίας, η οποία γνωρίζει τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο γόνου καλής οικογένειας του Παρισιού. Η απαγορευμένη σχέση τους οδηγείται όμως στον αναγκαστικό χωρισμό και τελικά στη συγκλονιστική επανένωσή τους, λίγο πριν από τον θάνατο εκείνης.
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