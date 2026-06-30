Ένοχοι η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο

Ένοχοι και μάλιστα ομόφωνα για την υπόθεση του θανάτου του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο κρίθηκαν η μητέρα του παιδιού και ο πρώην σύντροφό της.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους σήμερα την 27χρονη μητέρα του 3χρονου Άγγελου και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία σύμφωνα με το cretalive.gr. Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει τους πάντες, καθώς το παιδί είχε μεταφερθεί κακοποιημένο στο νοσοκομείο όπου μετά από λίγες ημέρες πέθανε.

Το δικαστήριο του Ηρακλείου, αθώωσε ομόφωνα τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου ενώ ομόφωνα απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό της 27χρονης περί μειωμένου καταλογισμού.

Το άτυχο αγοράκι έφερε στο κορμάκι του 32 κακώσεις που, κατά την ιατροδικαστή, προκλήθηκαν σε χρονικό διάστημα περίπου 2-2,5 μηνών.

Τόσο η μητέρα του παιδιού όσο και ο πρώην συντροφός της αρνήθηκαν κάθε κατηγορία.

«Ποτέ δεν σήκωσα χέρι πάνω του» επέμεινε η 27χρονη μητέρα. «Ποτέ, μα ποτέ, δεν χτύπησα το παιδί» ισχυρίστηκε ο 44χρονος Χριστόδουλος. «Μα όλα σε αυτό το παιδί είχαν συμβεί;» απόρησε δήθεν η πρόεδρος, κάθε φορά που άκουγε ότι ο Άγγελος είχε πέσει από τις σκάλες, είχε καεί στο φούρνο, είχε γλιστρήσει στη λεκάνη της τουαλέτας και είχε χτυπήσει σε ένα σίδερο που εξείχε από το καζανάκι, είχε τραυματιστεί στο πόδι από ένα συρτάρι που αναποδογύρισε…».

Η μητέρα υποστήριξε ότι δύο φορές είδε τον Χριστόδουλο να χτυπάει το παιδί, δεν μπόρεσε να δώσει εξήγηση για τις υπόλοιπες κακώσεις, ενώ για το μοιραίο πρωινό ανέφερε ότι απουσιάζε και έτσι ξέρει ό,τι της είπε εκείνος. Ο 44χρονος, πάλι, αποδίδει το μοιραίο χτύπημα σε ατύχημα από πτώση στο τραπεζάκι και κατηγορεί τη μητέρα για άλλες φορές που χτυπούσε το παιδάκι, αν και δεν ήταν μπροστά. Επικαλέστηκε, ωστόσο, ένα περιστατικό που είδε σκίσιμο στα χείλη του παιδιού και ο ίδιος ο Άγγελος του αποκάλυψε ότι τον είχε χαστουκίσει η μαμά.

Στο δικαστήριο και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι δήθεν ο ένας ζήλευε τον άλλον για την αγάπη που τους έδειχνε ο μικρός.