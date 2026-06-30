Μουντιάλ 2026: Το Γαλλία - Σουηδία και τα άλλα δυο ματς της φάσης των «32» - Που θα δούμε τις αναμετρήσεις

Τα τρία νέα ματς για τη φάση των "3" στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Η φάση των “32” του Μουντιάλ του 2026 συνεχίζεται. Παραγουάη και Βραζιλία βρίσκονται ήδη στους “16” του τουρνουά, ενώ το Καναδάς – Μαρόκο είναι ήδη το πρώτο ζευγάρι της νέας φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σήμερα (30.06.2026) αλλά και τα χαράματα της Τετάρτης έχουμε τρεις νέες αναμετρήσεις για τους “32” του Μουντιάλ. Η αγωνιστική δράση ξεκινάει στις 20:00 με το Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία και θα συνεχιστεί με τα Γαλλία – Σουηδία (00:00) και Μεξικό – Ισημερινός (04:00).
Το πρόγραμμα των «32» και οι μεταδόσεις:
Φάση των «32»
Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1
Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1
Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)
Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)
Τρίτη 30 Ιουνίου
20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία / ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 1 Ιουλίου
00:00 Γαλλία – Σουηδία / ΕΡΤ2 Σπορ
04:00 Μεξικό – Εκουαδόρ / ΕΡΤ1
19:00 Αγγλία – Κονγκό / ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη / ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 2 Ιουλίου
03:00 ΗΠΑ – Βοσνία / ΕΡΤ1
22:00 Ισπανία – Αυστρία / ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 3 Ιουλίου
02:00 Πορτογαλία – Κροατία / ΕΡΤ2 Σπορ
06:00 Ελβετία – Αλγερία / ΕΡΤ1
21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος / ΕΡΤ2 Σπορ
Σάββατο 4 Ιουλίου
01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι / ΕΡΤ2 Σπορ
04:30 Κολομβία – Γκάνα / ΕΡΤ1
Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου: Τι έλεγε στη σύντροφό του ο 26χρονος πριν την τραγωδία
Ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει καύσιμο στην αντλία
Κύπρος: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr