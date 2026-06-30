Μουντιάλ 2026: Το Γαλλία - Σουηδία και τα άλλα δυο ματς της φάσης των «32» - Που θα δούμε τις αναμετρήσεις

Η φάση των “32” του Μουντιάλ του 2026 συνεχίζεται. Παραγουάη και Βραζιλία βρίσκονται ήδη στους “16” του τουρνουά, ενώ το Καναδάς – Μαρόκο είναι ήδη το πρώτο ζευγάρι της νέας φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σήμερα (30.06.2026) αλλά και τα χαράματα της Τετάρτης έχουμε τρεις νέες αναμετρήσεις για τους “32” του Μουντιάλ. Η αγωνιστική δράση ξεκινάει στις 20:00 με το Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία και θα συνεχιστεί με τα Γαλλία – Σουηδία (00:00) και Μεξικό – Ισημερινός (04:00).

Το πρόγραμμα των «32» και οι μεταδόσεις:

Φάση των «32»

Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

Τρίτη 30 Ιουνίου

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία / ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Γαλλία – Σουηδία / ΕΡΤ2 Σπορ

04:00 Μεξικό – Εκουαδόρ / ΕΡΤ1

19:00 Αγγλία – Κονγκό / ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη / ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 ΗΠΑ – Βοσνία / ΕΡΤ1

22:00 Ισπανία – Αυστρία / ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Πορτογαλία – Κροατία / ΕΡΤ2 Σπορ

06:00 Ελβετία – Αλγερία / ΕΡΤ1

21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος / ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι / ΕΡΤ2 Σπορ

04:30 Κολομβία – Γκάνα / ΕΡΤ1