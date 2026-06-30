Βάρη: Παράτησε τον σκύλο της κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο και κόντεψε να πεθάνει

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) στη Βάρη, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσωσαν έναν σκύλο που είχε εγκλωβιστεί μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί θερμοπληξία.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από επείγουσα κλήση πολίτη, με τους αστυνομικούς να σπεύδουν στη διασταύρωση των οδών Ευελπίδων και Μυκόνου. Εκεί εντόπισαν το ζώο κλειδωμένο μέσα στο όχημα, πεσμένο ανάσκελα, χωρίς να αντιδρά στα καλέσματα και εμφανώς εξαντλημένο από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο σκύλος παρέμενε εγκλωβισμένος στο αυτοκίνητο για περίπου τέσσερις ώρες.

Αντιλαμβανόμενοι ότι κάθε λεπτό ήταν κρίσιμο για τη ζωή του, οι αστυνομικοί έσπασαν δύο τζάμια του οχήματος και κατάφεραν να το απεγκλωβίσουν εγκαίρως.

Λίγο αργότερα εμφανίστηκε στο σημείο η 48χρονη ιδιοκτήτρια του ζώου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, αντί να συνδράμει, επιχείρησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο και να αποχωρήσει. Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν, της αφαίρεσαν τα κλειδιά του οχήματος και την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα.

Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα διατάχθηκε η σύλληψή της, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της, ενώ αποφασίστηκε και η αφαίρεση του σκύλου από την κατοχή της.

Το ευχάριστο είναι ότι, χάρη στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών, το ζώο κατάφερε να αναρρώσει και βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου.

Πηγή: notia