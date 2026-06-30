Καιρός - Κολυδάς: Σήμερα η πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου - Χωρίς ακραίες θερμοκρασίες το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου

Ο καύσωνας φαίνεται πως θα αργήσει να μας επισκεφτεί, καθώς οι τελευταίες προγνώσεις για τον καιρό δείχνουν ότι ναι μεν σήμερα (30.6.26) και αύριο διανύουμε μια από τις πιο ζεστές μέρες της τρέχουσας περιόδου, ωστόσο στη συνέχεια η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός σήμερα είναι καθαρά καλοκαιρινός με την πιο ζεστή ημέρα να είναι η σημερινή και το θερμόμετρο να πλησιάζει τους 37 βαθμούς. Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει νέα στοιχεία με θερμοκρασίες για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση για τον καιρό που έκανε στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως «η θερμοκρασιακή εικόνα του επόμενου δεκαημέρου διατηρεί καθαρά θερινά χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να εμφανίζει παρατεταμένο ή ακραίο κύμα ζέστης.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται στο ξεκίνημα της περιόδου, κυρίως από τις 30 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου, με τις ηπειρωτικές περιοχές να βρίσκονται σταθερά σε πιο θερμό καθεστώς.

Από τις 4–5 Ιουλίου διαφαίνεται μια γενικότερη υποχώρηση της θερμοκρασίας, πιο καθαρή στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Καβάλα και το Ηράκλειο. Η πτώση δεν οδηγεί σε ψυχρό καιρό, αλλά σε πιο ήπιες καλοκαιρινές τιμές. Προς το τέλος του δεκαημέρου διακρίνεται εκ νέου μικρή άνοδος ή σταθεροποίηση, κυρίως στα ηπειρωτικά».