Πάτρα: Ταυτοποιήθηκε 58χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή

σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στην οδό Ευσεβίου
Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου σε διαμέρισμα επί της οδού Ευσεβίου, στην Πάτρα.
Πρόκειται για 58χρονη, με καταγωγή από την περιοχή του Άργους.
Η σορός της βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο θάνατός της είχε επέλθει αρκετές ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ παρουσία ιατροδικαστή πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο, προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση και αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της 58χρονης.
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