Μητσοτάκης: Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία

“Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία”, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο.

Καθώς η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες – και συνεπώς για την κυβέρνηση- ο κ.Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρχουν έλεγχοι από το υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή.

Έκανε επίσης λόγο για “συναντίληψη με τους παράγοντες της αγοράς για πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο”, αναφερόμενος στη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά την οποία συμφωνήθηκε η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ να μην αυξήσουν για το επόμενο διάστημα οι τιμές σε 2.000 προϊόντα, με αντάλλαγμα την άρση του πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ανακοίνωσε μετά τη χθεσινή σύσκεψη ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος “στη συνέχεια θα υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μία δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

“Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα”, τόνισε μιλώντας στο υπουργικό ο κ.Μητσοτάκης. “Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη”, συνέχισε και πρόσθεσε: “Έχουμε χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα”.

Ο πρωθυπουργός έκανε απολογισμό του πρώτου εξαμήνου του έτους και αναφέρθηκε στο προγραμματισμό της κυβέρνησης για το επόμενο εξάμηνο, θέλοντας έτσι εμμέσως να διαψεύσει και τα σενάρια πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι από σήμερα ξεκινά η καταβολή του βοηθήματος 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά. Παραδέχθηκε ότι δεν είναι λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας τα 150 ευρώ, εκτίμησε όμως ότι αποτελούν μία βοήθεια για τις οικογένειες με παιδιά. Υπενθύμισε επίσης τη στήριξη που αναμένουν οι συνταξιούχοι, καθώς και την επιστροφή ενός ενοικίου το Νοέμβριο.

“Νέος γύρος πληρωμών στους αγρότες το φθινόπωρο”

Ο κ.Μητσοτάκης έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα δυσαρέσκειας στις αγροτικές περιοχές. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι την ερχόμενη εβδομάδα γαλάζιο κλιμάκιο με επικεφαλής το γραμματέα της ΝΔ Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα περιοδεύσει στη Θεσσαλία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ειδικότερα ότι έχουν καταβληθεί πληρωμές 617,5 εκ. σε 530.000 αγρότες, δηλαδή 100 εκ. πάνω από τον αρχικό στόχο. Γεγονός το οποίο χαρακτήρισε “απόδειξη ότι η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει, και επέτρεψε πρόσθετη στήριξη σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βαμβακιού”. Υπογράμμισε επίσης ότι με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ “έχουμε τη δυνατότητα να ανακατανείμουμε πόρους από αυτούς που δεν τους δικαιούνται στους έντιμους αγρότες”.

Υπενθύμισε ότι από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί πάνω από ένα δισ ευρώ στους αγρότες και προανήγγειλε ότι “θα ακολουθήσει νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο”.

Όσον αφορά στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ.Μητσοτάκης δήλωσε πως: “Όσοι παρανόμησαν, λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης. Διερευνώνται 2.900 υποθέσεις και ασκήθηκαν 1.151 διώξεις. Εξαρθρώθηκαν πέντε εγκληματικές οργανώσεις με επιστροφή των επιδοτήσεων.” .

Και πρόσθεσε: “Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη, αλλά ένα ζήτημα που διογκώθηκε πολιτικά αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που λύθηκε εν κινήσει”.