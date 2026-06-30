Άνοιξε η πληρωμή για το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ

Από σήμερα (30.06.2026), περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ που υποσχέθηκε η κυβέρνηση.

Στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στον ΑΝΤ1.

Η υπουργός έκανε γνωστό ότι από χθες (29.06.2026) ξεκίνησε η πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι περισσότερες οικογένειες θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, σύμφωνα με την υπουργό, με εξαίρεση να αποτελούν οι οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη εκδοθεί ΑΦΜ για τα παιδιά. Οι συγκεκριμένες οικογένειες θα λάβουν την ενίσχυση τον Αύγουστο, εφόσον εκδώσουν ΑΦΜ για τα παιδιά έως τις 10 Αυγούστου.

«Τα 150 ευρώ δεν είναι πανάκεια, αλλά είναι μια στήριξη που μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια να βγάλει λίγο πιο εύκολα τον μήνα», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το τελικό ποσό της έκτακτης ενίσχυσης διαμορφώνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών (1 παιδί: 150 ευρώ, 2 παιδιά: 300 ευρώ, 3 παιδιά: 450 ευρώ, 4 παιδιά: 600 ευρώ κ.ο.κ)

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά των οικογενειών, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία έχουν αντληθεί από την ΑΑΔΕ.

Τις λεπτομέρειες της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζει υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

Η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Δικαιούχοι είναι γονείς, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων:

Έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου

Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου

Η ενίσχυση υπολογίζεται και καταβάλλεται μέχρι και σήμερα (30.06.2026) χωρίς την υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 (φορολογικές δηλώσεις 2025).

Για παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, ως εξής: