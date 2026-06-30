Εξάρχεια: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος του 28χρονου Τούρκου για τη δολοφονία ομοεθνή του

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 28χρονου Τούρκου, ο οποίος συνελήφθη χθες για τη δολοφονία του 25χρονου στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, σε βάρος του κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

ανθρωποκτονία με δόλο σε ηρεμη ψυχική κατάσταση

διακεκριμένη περιπτωση οπλοφορίας

προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και

παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Ο 28χρονος εκτελεστής “στρατολογήθηκε” από τους “Daltonlar”

Ο 28χρονος εκτελεστής του 25χρονου στα Εξάρχεια, συνελήφθη χθες και ανακρινόμενος παραδέχθηκε πως «στρατολογήθηκε» στην Τουρκία από μέλη μαφιόζικης οργάνωσης που φέρονται να είναι οι «Daltonlar», όπου ηγετικά στελέχη τους προέρχονται από τους διαβόητους «Daltons». Του ανέθεσαν να έρθει στην Ελλάδα και να εκτελέσει το θύμα, έναντι ενός συμβολαίου θανάτου ύψους 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών ή αλλιώς 18 χιλιάδων ευρώ.

Μάλιστα, είχε προηγηθεί αποτυχημένη προσπάθεια παράνομης εισόδου στην Ελλάδα, κατά την οποία συνελήφθη από τις τουρκικές Αρχές. Στη δεύτερη απόπειρα, μέσω του Έβρου, κατάφερε να περάσει τα σύνορα. Από εκεί μετέβη στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια συνεργός της οργάνωσης τον μετέφερε στην Αθήνα, όπου του παρέδωσαν φωτογραφία του θύματος, όπλο, πληροφορίες για τις κινήσεις και τις συνήθειές του, ενώ του είχαν νοικιάσει δύο διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στα Εξάρχεια και την Καλλιθέα.

Αμέσως μετά την εκτέλεση, ο 28χρονος κρύφτηκε στο διαμέρισμα των Εξαρχείων, που βρισκόταν σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας. Εκεί άλλαξε ρούχα, άφησε τα «επιχειρησιακά» ρούχα και το όπλο, στη συνέχεια πήρε ταξί και μετέβη στο δεύτερο διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Συνολικά, μέχρι τη σύλληψή του, είχε αλλάξει έξι διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας κλεμμένο σουηδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα από τη Σιγκαπούρη, προσπαθώντας να βρει τρόπο να επιστρέψει στην Τουρκία χωρίς να συλληφθεί, κάτι που τελικά δεν κατάφερε.

Το 25χρονο θύμα είχε εισέλθει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024 και είχε υποβάλει αίτημα χορήγησης ασύλου. Μέχρι τη δολοφονία του δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές Αρχές για κάποιο σοβαρό αδίκημα, παρά μόνο είχε προσαχθεί δύο φορές για τυπικό έλεγχο, στον Βόλο και την Αθήνα. Στην περίπτωση του Βόλου είχε προσαχθεί για μέθη, μαζί με έναν Γεωργιανό, ο οποίος ήταν και συγκάτοικός του στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στα Εξάρχεια.

Στην Τουρκία, ωστόσο, ο 25χρονος διέθετε βαρύ ποινικό μητρώο, με εμπλοκή σε υποθέσεις κλοπών, ναρκωτικών, απειλών και σωματικών βλαβών, έχοντας απασχολήσει συνολικά 20 φορές τις τουρκικές Αρχές.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, όλα δείχνουν ότι είχε εμπλακεί στο οργανωμένο έγκλημα της Τουρκίας, γεγονός που φαίνεται πως τον κατέστησε στόχο της μαφιόζικης οργάνωσης «Daltonlar», η οποία είναι γνωστό ότι στρατολογεί νεαρούς, ακόμη και ανήλικους, ως εκτελεστές για συμβόλαια θανάτου.