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Jacquemus, Φάρος Pietra Κορσικής: Ευτυχία είναι το ίδιο το καλοκαίρι…»

Jacquemus, Φάρος Pietra Κορσικής: Ευτυχί...
Μπακοπούλου Άντυ
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Σε μαγευτική τοποθεσία παρουσιάστηκε η θερινή collection για το 2027, παρούσα η Ιζαμπέλ Ιπέρ

«Le Bonheur- Η Ευτυχία» ήταν ο τίτλος της νέας συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του δημοφιλούς γαλλικού οίκου Jaquemus.

Πάντα γοητευτικός και ευρηματικός ο Σιμόν Πόρτ Ζακεμούς την παρουσίασε σε ένα πανοραμικό μέρος της Κορσικής, τον ιστορικό Φάρο Pietra που «κρέμεται» στο L'Île-Rousse, πάνω από τη Μεσόγειο.

Με την super stylish Γαλλίδα star Ιζαμπέλ Ιπέρ στο πλευρό του διαμήνυσε πως οι απλές στιγμές στη θερινή φύση αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή χαράς και ευδαιμονίας.

Τα μοντέλα περπάτησαν στο μονοπάτι που καταλήγει στο φάρο. Κατά τον σχεδιαστή εμπνεύστηκε την collection ως  το ίδιο το καλοκαίρι. «Ο ήλιος, τα χρώματα, η ομορφιά των απλών πραγμάτων, η αίσθηση της ελαφρότητας. Για μένα, αυτή είναι η ευτυχία... η καλοσύνη.» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι σιλουέτες ήταν όπως πάντα ιδιαίτερες, σαν μοντέρνα γλυπτά αλλά ταυτόχρονα καθαρές και ανάλαφρες. Οι πτυχές στις φούστες ήταν υπέροχα πλούσιες. Ξεχώρισαν athleisure λεπτομέρειες  και διαφάνειες, αλλά και ανανεωμένα φανελάκια  με δέρμα και κρεπ. Το statement κίτρινο του label ήταν εδώ, μαζί με πορτοκαλί, κόκκινο και τιρκουάζ.

Η φωτεινότητα των looks σαγήνευσε άπαντες μέσα από την λιτότητά της.  

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#tags Jacquemus Καλοκαίρι
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