Jacquemus, Φάρος Pietra Κορσικής: Ευτυχία είναι το ίδιο το καλοκαίρι…»

«Le Bonheur- Η Ευτυχία» ήταν ο τίτλος της νέας συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του δημοφιλούς γαλλικού οίκου Jaquemus.

Πάντα γοητευτικός και ευρηματικός ο Σιμόν Πόρτ Ζακεμούς την παρουσίασε σε ένα πανοραμικό μέρος της Κορσικής, τον ιστορικό Φάρο Pietra που «κρέμεται» στο L'Île-Rousse, πάνω από τη Μεσόγειο.

Με την super stylish Γαλλίδα star Ιζαμπέλ Ιπέρ στο πλευρό του διαμήνυσε πως οι απλές στιγμές στη θερινή φύση αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή χαράς και ευδαιμονίας.

Τα μοντέλα περπάτησαν στο μονοπάτι που καταλήγει στο φάρο. Κατά τον σχεδιαστή εμπνεύστηκε την collection ως το ίδιο το καλοκαίρι. «Ο ήλιος, τα χρώματα, η ομορφιά των απλών πραγμάτων, η αίσθηση της ελαφρότητας. Για μένα, αυτή είναι η ευτυχία... η καλοσύνη.» αναφέρει χαρακτηριστικά.