Βενεζουέλα: Στους 1.719 οι νεκροί από τους σεισμούς - Σχεδόν 45.000 αγνοούνται - Μεγαλώνει η οργή για την καθυστέρηση της βοήθειας

Με τον χρόνο να λειτουργεί πλέον εις βάρος των εγκλωβισμένων, η Βενεζουέλα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, παρά τις αλλεπάλληλες μετασεισμικές δονήσεις.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.719, περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 15.866 έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ σχεδόν 45.000 εξακολουθούν να αγνοούνται, καθώς πολλές περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες και εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει.

Παρότι οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται όσο περνούν οι ώρες, τα σωστικά συνεργεία από τη Βενεζουέλα και δεκάδες ακόμη χώρες συνεχίζουν να επιχειρούν στα ερείπια, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανό έναν 21χρονο άνδρα, ο οποίος παρέμεινε θαμμένος για περισσότερες από 100 ώρες, δίνοντας μια μικρή νότα αισιοδοξίας μέσα στην τραγωδία.

Αυξάνονται οι φόβοι για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι ακόμη βαρύτερος, καθώς πολλές περιοχές δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί πλήρως.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προετοιμάζει την αποστολή 10.000 σάκων μεταφοράς σορών, καθώς οι επιχειρήσεις ανάσυρσης θυμάτων συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Καταγγελίες για ανεπαρκή κρατική ανταπόκριση

Την ίδια ώρα, ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι εκφράζουν την οργή τους για την, όπως υποστηρίζουν, ανεπαρκή ανταπόκριση των κρατικών αρχών.

Στις πλέον πληγείσες περιοχές, οικογένειες και εθελοντές αναζητούν μόνοι τους εγκλωβισμένους συγγενείς και φίλους, πολλές φορές σκάβοντας με τα γυμνά τους χέρια, καθώς καταγγέλλουν ότι η κρατική βοήθεια φτάνει με μεγάλες καθυστερήσεις ή περιορίζεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αντίστοιχες μαρτυρίες έχουν καταγράψει και τα διεθνή πρακτορεία, με κατοίκους να δηλώνουν ότι βασίζονται κυρίως σε εθελοντές και διεθνείς αποστολές διάσωσης.

Συνεχίζεται η διεθνής κινητοποίηση

Η διεθνής κοινότητα εντείνει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Βενεζουέλα, με περισσότερες από 30 χώρες να έχουν αποστείλει διασώστες, ειδικές μονάδες έρευνας, ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευμένους σκύλους και ανθρωπιστικό υλικό για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Μεταξύ των αποστολών που αναμένεται να ενισχύσουν τις προσπάθειες βρίσκεται και η ελληνική ομάδα διάσωσης, η οποία μεταβαίνει στις πληγείσες περιοχές για να συνδράμει στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων.

Οι μετασεισμοί εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους και δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων, καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων. Για χιλιάδες οικογένειες, κάθε ώρα που περνά εντείνει την αγωνία για την τύχη των αγαπημένων τους, σε μία από τις φονικότερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.