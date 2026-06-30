«Στης μνήμης το φως»: Συγκίνηση και μαζική συμμετοχή στην εκδήλωση μνήμης για το μαρτυρικό χωριό της Ερυμάνθειας

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την «Πορεία Μνήμης – Λαμπαδηδρομία», από το Κέντρο Υγείας Ερυμάνθειας έως την κεντρική πλατεία του χωριού, όπου πραγματοποιήθηκε το άναμμα του βωμού της μνήμης και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο. Στην πορεία συμμετείχαν ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας, το Γυμναστικό Αθλητικό Σωματείο Αχαΐας «Ηράκλειος Άθλος», η Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης – Διάσωσης (Ε.Ο.ΠΥ.Δ.), εκπρόσωποι συλλόγων και πλήθος κατοίκων της περιοχής.

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και στα αθώα θύματα της κατοχής, μεταφέροντας παράλληλα στις νεότερες γενιές το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στην Ερυμάνθεια η επετειακή εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Στης μνήμης το φως» , αφιερωμένη στα τραγικά γεγονότα της 29ης Ιουλίου 1943 και στην ολοκληρωτική καταστροφή του μαρτυρικού χωριού από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας και Δήμαρχος Καλαβρύτων, Αθανάσιος Παπαδόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερυμάνθειας, Σπύρος Κόντης, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της ανάδειξης των θυσιών των μαρτυρικών τόπων.



Ιδιαίτερη τιμή για την εκδήλωση αποτέλεσε η παρουσία της καταξιωμένης ηθοποιού και συγγραφέως Μιμής Ντενίση, η οποία προλόγισε τη μουσική βραδιά με λόγο αφιερωμένο στη σημασία της ιστορικής μνήμης και της εθνικής συνείδησης.



Ακολούθησε η συναυλία «Στης μνήμης το φως», η οποία καθήλωσε το κοινό. Ο διακεκριμένος συνθέτης και πιανίστας Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η διακεκριμένη μονωδός και υψίφωνος Έλενα Κελεσίδη και ο καταγόμενος από την Ερυμάνθεια Γιώργος Ντάβλας, ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της συναυλίας, χάρισαν στο κοινό μια υψηλού επιπέδου μουσική εμπειρία, γεμάτη συγκίνηση και συμβολισμούς.



Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Ερυμάνθου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερυμάνθειας, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση όλων των συνδιοργανωτών να διαφυλάσσουν την ιστορική μνήμη και να τιμούν την ιστορία του μαρτυρικού χωριού της Ερυμάνθειας.



Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο ευρωβουλευτής Νικ. Φαραντούρης, η πρώην Υπουργός, Άννα Διαμαντοπούλου, ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαρ. Μπονάνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Παν. Αντωνόπουλος, ο εκτελεστ. δ/ντής ΠΔΕ Γεώργιος Σύρμος, καθώς και ο Δήμαρχος Δυτ. Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο Δήμαρχος Πωγωνίου Καψάλης Κων/νος, μαζί με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, φορέων και πλήθος πολιτών.



Η μαζική συμμετοχή του κόσμου και η συγκινητική ατμόσφαιρα της βραδιάς ανέδειξαν ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή και αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.