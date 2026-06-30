Πάτρα: Επαναλαμβανόμενα περιστατικά πιθανής δηλητηρίασης ζώων στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Πράτσικα

Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκαλούν στους κατοίκους περιοχής του Αγιου Ιωάννη Πράτσικα τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά ύποπτων δηλητηριάσεων γατών που εντοπίζονται από κατοίκους της περιοχής το τελευταίο διάστημα.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε χθες τη νύχτα της όταν μία γάτα βρέθηκε νεκρή υπό συνθήκες που δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες ότι είχε καταναλώσει δηλητηριασμένη τροφή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός. Αντίστοιχο περιστατικό είχε αναφερθεί πριν από περίπου μία εβδομάδα, ενώ παρόμοια συμβάντα φέρεται να είχαν σημειωθεί και κατά το τελευταίο έτος στην ίδια γειτονιά.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους και ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, επισημαίνοντας ότι η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί σοβαρό κίνδυνο όχι μόνο για τα αδέσποτα ζώα αλλά και για παιδιά ή άλλα ζώα που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τις επικίνδυνες ουσίες.

Παράλληλα, καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες, υλικό από κάμερες ασφαλείας ή έχει παρατηρήσει ύποπτες κινήσεις στην περιοχή να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διερευνηθούν τα περιστατικά και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Οι κάτοικοι τονίζουν ότι η επανάληψη τέτοιων περιστατικών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο συμβάν και ζητούν την εντατικοποίηση των ελέγχων, προκειμένου να σταματήσει μια πρακτική που προκαλεί οδύνη στους φιλόζωους της περιοχής και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.