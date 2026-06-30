Γιώργος Παπανδρέου: Παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για τις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας

Με πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και Βουλευτή Αχαΐας, Γιώργου Α. Παπανδρέου, και συνυπογράφοντα τον υπεύθυνο του ΚΤΕ Προστασίας του Πολίτη, Βουλευτή Βοιωτίας, Γιώργο Μουλκιώτη, κατατέθηκε σήμερα κοινή Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με την οποία διαβιβάζεται το υπ' αριθμ. πρωτ. 11/26.06.2026 Υπόμνημα της Ένωσης Υπαλλήλων Φυλακής Πάτρας, που περιγράφει την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών.

Στο υπόμνημα καταγράφονται δραματικές ελλείψεις προσωπικού, συνθήκες υπερπληρότητας, συνεχής επιβάρυνση των σωφρονιστικών υπαλλήλων και σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια εργαζομένων και κρατουμένων. Ειδικότερα, από τις 118 οργανικές θέσεις υπηρετούν μόλις 91 υπάλληλοι, ενώ μόνο 56 εκτελούν καθαρά φυλακτικά καθήκοντα, την ώρα που έχουν συσσωρευτεί περισσότερα από 12.500 οφειλόμενα ρεπό λόγω υπερεργασίας.

"Παράλληλα, περίπου 700 κρατούμενοι φιλοξενούνται σε ένα κατάστημα που λειτουργεί με οριακή δύναμη προσωπικού ανά βάρδια, ενώ αυξάνονται τα περιστατικά βίας, συμπλοκών, απειλών και τραυματισμών. Την ίδια στιγμή, το ιατρείο της φυλακής καλύπτεται από σωφρονιστικούς υπαλλήλους αντί εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τη φύλαξη του καταστήματος.

Η νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει οι δύο Βουλευτές για την κατάσταση στις Φυλακές Πατρών, μετά τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων και τις σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης. Πλέον, και οι ίδιοι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι προειδοποιούν ότι η λειτουργία του καταστήματος έχει φτάσει στα όριά της, με άμεσες συνέπειες στην ασφάλεια του προσωπικού, των κρατουμένων και στη συνολική λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος.

Με την Αναφορά τους ζητούν από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυση του καταστήματος με επαρκές προσωπικό, στη λήψη μέτρων αποσυμφόρησης μέσω μεταγωγών κρατουμένων και στην πλήρη στελέχωση του ιατρείου με νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να αποδεσμευθούν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι από αλλότρια καθήκοντα.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει. Μετά τις αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, τις δημόσιες καταγγελίες θεσμικών φορέων και πλέον την κραυγή αγωνίας των ίδιων των εργαζομένων, η συνέχιση της αδράνειας συνιστά πολιτική ευθύνη απέναντι στην ασφάλεια, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την εύρυθμη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος" αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.