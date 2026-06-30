Δυο συλλήψεις για τον θάνατο του 46χρονου τοπογράφου στα Ακαρνανικά

Σοκάρει την Αρτα η είδηση του θανάτου του 46χρονου τοπογράφου, πού έχασε τη ζωή του σε τραγικό εργατικό δυστύχημα, όταν καταπλακώθηκε από φερτά υλικά.

Ο τοπογράφος εργάζονταν στην διάνοιξη δρόμου για τη δημιουργία αιολικού πάρκου στην θέση Περγαντί Τρυφου, στα Ακαρνανικά Ορη.

Μετά το τραγικό περιστατικό η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.

Συγκεκριμένα συνελήφθη ένας 57χρονος, υπεύθυνος του έργου και ο 53χρονος χειριστής του μηχανήματος έργου που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Οι συλληφθέντες στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.