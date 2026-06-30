Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθη με 630 γραμμάρια κάνναβης και κοκαΐνη- Καθοριστική η συμβολή του αστυνομικού σκύλου «Sporty»

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και της Ομάδας Πρόληψης και Δίωξης Εγκλήματος (Ο.Π.ΔΙ.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Επαρχιακή Οδό Αιτωλικού – Νεοχωρίου, όταν οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο κατηγορούμενος.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

29,3 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή φούντας,

3,55 γραμμάρια κοκαΐνης,

0,4 γραμμάρια άγνωστης ναρκωτικής ουσίας,

ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι,

το χρηματικό ποσό των 1.540 ευρώ,

δύο κινητά τηλέφωνα και

μία κάρτα.

Ακολούθησε έρευνα σε αποθήκη ιδιοκτησίας του συλληφθέντα σε περιοχή του Μεσολογγίου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένη μέσα σε βαρέλι μία συσκευασία που περιείχε ακόμη 600 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή φούντας.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Sporty», του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ο οποίος συνέδραμε στον εντοπισμό των ναρκωτικών.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.