Πανεπιστήμιο Πατρών: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 26η Διημερίδα Τμημάτων – Γραφείων ΔΔΗΣΕΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ

Η Διημερίδα των Τμημάτων και Γραφείων Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων διοργανώθηκε φέτος από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η 26η Διημερίδα πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 έως το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην Διημερίδα συμμετείχαν στελέχη από τα αντίστοιχα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνών Σχέσεων των ελληνικών ΑΕΙ και της Κύπρου, που με αφορμή την Διημερίδα επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο αλλά και την Πάτρα καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Βασικός σκοπός των Διημερίδων είναι η ενημέρωση και η επιμόρφωση όλων όσων στελεχώνουν τα ανωτέρω γραφεία για τις νέες εξελίξεις που αφορούν στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Περισσότερες πληροφορίες για τον θεσμό και το ιστορικό αρχείο των προηγούμενων ετών, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ddiseep.org/index.php

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, ύστερα από την προσέλευση των συμμετεχόντων και του κοινού, τις εγγραφές αλλά και τη χορήγηση αναμνηστικών και σχετικών διαπιστευτηρίων, έλαβε χώρα η εναρκτήρια συνεδρία κατά την διάρκεια της οποίας, απηυθύναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστος Μπούρας, ο Αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Διονύσιος Μαντζαβίνος καθώς και η κ. Ουρανία Μπουσίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Ιδρύματος. Ακολουθούν ενδεικτικές δηλώσεις από το χαιρετισμό – καλωσόρισμα:

Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών: «Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το Πανεπιστήμιο Πατρών, για το Συμβούλιο Διοίκησης, τη Σύγκλητο και την Πρυτανική Αρχή να φιλοξενεί αυτή την καθιερωμένη εκδήλωση (…)».

Καθηγητής Διονύσιος Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας Πανεπιστημίου Πατρών: «Το κοινό στο οποίο απευθύνεστε, και το κυριότερο κομμάτι του κοινού είναι η κοινωνία και οι επιμέρους συνιστώσες της κοινωνίας και βέβαια η νεολαία, το νέο κομμάτι της κοινωνίας και όχι μόνο οι φοιτητές μας, γιατί είναι αυτή που καθορίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις της επικοινωνίας, τις οποίες πρέπει αποτελεσματικά να ακολουθήσετε (…)».

Ουρανία Μπουσίου, Προϊσταμένη διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Εξωστρέφειας Πανεπιστημίου Πατρών: «Η παρουσία όλων σας σήμερα στην Πάτρα δείχνει έμπρακτα την αναγκαιότητα που σημειώνεται έντονα τα τελευταία χρόνια για μεγαλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών της κοινότητας των εργαζομένων που υπηρετούν στις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις των Πανεπιστημίων (…)».

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2026 και της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2026 απαρτίζονταν από παράλληλες συνεδριάσεις των Τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνών Σχέσεων.

Πιο αναλυτικά, οι ομιλητές των συνεδριάσεων (σύμφωνα με χρονική σειρά πραγματοποίησης των συνεδριάσεων) αναφορικά με τις Δημόσιες Σχέσεις ήταν οι κ.κ.: Χρήστος Μπούρας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Πολίτης, Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Θεόδωρος Λουλούδης, Σοφία Στάμου, Ελένη Αλμπάνη, Πάνος Λούκας, Πένυ Θεολόγη – Γκούτη, Ιωάννης Βενέτης, Μαρία Πατλάκα, Εμμανουήλ Κουτούζης, Νατάσσα Σπαγαδώρου, Μιχάλης Βασιλάκης, Σπυρίδων Ράγκος, Ευάγγελος Κατσαρέλης, Αλέξανδρος Ζαπανιώτης.

Στην κοινή συνεδρίαση που έλαβε χώρα την Πέμπτη 25.06.2026, για την Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων, το στρογγυλό τραπέζι απαρτίζονταν από τους ομιλητές/τριες κ.κ.: Δημήτριο Μπουραντώνη, Χρήστο Μπούρα, Άννα Μπατιστάτου, Ανδρέα Μπουντουβή, Διονύσιο Μαντζαβίνο, Σοφία Παπαϊωάννου και Νικόλαο Μαγγιώρο.

Την έναρξη των εργασιών της επόμενης ημέρας της Διημερίδας, την Παρασκευή 26.06.2026, έκανε ο Καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης, Πρόεδρος Study in Greece μέσω της ομιλίας του.

Οι ομιλητές των συνεδριάσεων (σύμφωνα με χρονική σειρά πραγματοποίησης των συνεδριάσεων) αναφορικά με τις Διεθνείς Σχέσεις ήταν οι κ.κ.: Παύλος Κόντος, Ευάγγελος Παπαδάκης, Γεώργιος Καγκάδης, Αλέξανδρος Κατσαούνης, Μαρία Μενγκ-Παπαντώνη, Σοφία Χαραμούσου, Νικόλαος Λιόλιος, Joao Bacelar, Αχιλλέας Καμέας, Διονύσιος Μαντζαβίνος, Σοφία Παπαϊωάννου, Ηλίας Αντωνίου, Νικόλαος Μαγγιώρος, Κωνσταντίνος Κουνετάς, Νικόλαος Χατζησταμούλου, Μαρία Αργυροπούλου, Ιωάννα Ροΐλου, Έφη Δημοπούλου, Βάσω Γιαννούλη, Μαρία Χάλια, Ελευθερία Τσακνάκη, Μάρη Γαβαλά, Γεώργιος Τσιάμης, Αναστάσιος Μανίκας, Ευγενία Αρβανίτη, Ιωάννης Παπαθεοδώρου.

Το πρόγραμμα της 26ης Διημερίδας ήταν εμπλουτισμένο με θεματικούς άξονες που σχετίζονται με θέματα δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, διεθνών σχέσεων, ευρωπαϊκών συνεργασιών αλλά και λοιπών ακαδημαϊκών ζητημάτων, τα οποία αναπτύχθηκαν από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών μαζί με τους προσκεκλημένους ομιλητές/τριες.

Ωστόσο, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών της Διημερίδας, για την καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, ανάπτυξης γόνιμου διαλόγου και κατάθεσης των κοινών ανησυχιών αλλά και προβλημάτων που καλούνται να διαχειριστούν τα εκάστοτε Τμήματα των Ελληνικών ΑΕΙ και της Κύπρου, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις πιο χαλαρού τύπου που ενδυνάμωσαν τις ανθρώπινες επαφές και γνωριμίες των συναδέλφων, τόσο με το δείπνο στο «Πάρκο της Ειρήνης» στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου όσο και με την επίσκεψη – δείπνο στην γραφική Ναύπακτο.

Αναλυτικά όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για την πραγματοποίηση της 26ης Διημερίδας Τμημάτων – Γραφείων ΔΔΗΣΕΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα με τους τίτλους των ομιλιών και τις ιδιότητες των ομιλητών/τριών, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ddiseep.org/index.php/fetini-diimerida-ddiseep

όπως και στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω των συνδέσμων:https://www.upatras.gr/26i-diimerida-tmimaton-grafeion-ddiseep-ellinikon-aei-24-27-6-2026-synedriako-kai-politistiko-kentro/

και https://www.upatras.gr/i-26i-diimerida-tmimaton-grafeion-ddiseep-ellinikon-aei-sto-panepistimio-patron-24-27-06-2026/

Κλείνοντας τις εργασίες της 26ης Διημερίδας την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, ο κ. Πάνος Λούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΓΕΦΥΡΑ Α Ε» και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσίασε το έργο της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου καθώς και τη μακέτα του έργου που κοσμεί το Φουαγιέ του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος.

Τέλος, σειρά είχε ένας σύντομος απολογισμός στο πλαίσιο της κοινής συνεδρίασης και συζήτησης που αναπτύχθηκε. Στη συνέχεια, δόθηκε η σκυτάλη για τη διοργάνωση της 27ης Διημερίδας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο ήταν το μοναδικό που εξέφρασε την επιθυμία διοργάνωσης. Η διοργάνωση της Διημερίδας Τμημάτων – Γραφείων ΔΔΗΣΕΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ αποτελεί έναν καθιερωμένο ετήσιο θεσμό των Ελληνικών Πανεπιστημίων συμβάλλοντας διαχρονικά στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.