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Θεσσαλονίκη: Πτώμα εντοπίστηκε σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου

Θεσσαλονίκη: Πτώμα εντοπίστηκε σε φεγγίτ...

Ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου

Πτώμα ατόμου εντοπίστηκε το πρωί σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου, στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του ατόμου, ενώ ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες.

 

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