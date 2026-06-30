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«Όταν το φως αγγίζει τη σιωπή»

«Όταν το φως αγγίζει τη σιωπή»

φωτογραφία eurokinissi

Η Πανσέληνος της Φράουλας φώτισε τον ουρανό με τη διακριτική της λάμψη, χαρίζοντας μια εικόνα γαλήνης και καλοκαιρινής μαγείας.

Το τελευταίο φεγγάρι του Ιουνίου μάς θύμισε πως η ομορφιά βρίσκεται στις απλές στιγμές: σε μια ματιά προς τον ουρανό, σε μια ήσυχη νύχτα και στο φως που ενώνει μνήμες, όνειρα και ελπίδες.

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#tags Πανσέληνος
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