«Όταν το φως αγγίζει τη σιωπή»

Η Πανσέληνος της Φράουλας φώτισε τον ουρανό με τη διακριτική της λάμψη, χαρίζοντας μια εικόνα γαλήνης και καλοκαιρινής μαγείας.

Το τελευταίο φεγγάρι του Ιουνίου μάς θύμισε πως η ομορφιά βρίσκεται στις απλές στιγμές: σε μια ματιά προς τον ουρανό, σε μια ήσυχη νύχτα και στο φως που ενώνει μνήμες, όνειρα και ελπίδες.