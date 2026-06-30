Εύβοια: Φωτιά στην περιοχή Λούτσα – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (30.06.2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας.
Η φωτιά είναι μεγάλη και καίει στην περιοχή της Στενής στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων της Εύβοιας, σύμφωνα με το eviaonline.gr.
Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
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