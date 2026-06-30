Εύβοια: Φωτιά στην περιοχή Λούτσα – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (30.06.2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εύβοιας.

Η φωτιά είναι μεγάλη και καίει στην περιοχή της Στενής στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων της Εύβοιας, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.