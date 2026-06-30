Κύπρος: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 7:00 το πρωί στη Λεμεσό της Κύπρου, έπειτα από αιματηρό περιστατικό στη περιοχή Ζακάκι, με εμπλεκόμενο αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έθεσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 6:50, μέσα σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο και κοντά στο σπίτι του ζευγαριού.

Ο σύζυγος δράστης και αυτόχειρας και η σύζυγος του είχαν φτάσει στη συγκεκριμένη τοποθεσία με δύο διαφορετικά αυτοκίνητα. Ο λόγος παραμένει άγνωστος, όπως άγνωστο παραμένει το τι προηγήθηκε των πυροβολισμών, που πιστεύεται ότι έγιναν με το υπηρεσιακό πιστόλι του αστυνομικού.

Η γυναίκα παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Λεμεσού.

Σύγχυση για την κατάσταση της γυναίκας

Στο σπίτι έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και ανακριτές του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού, οι οποίοι απέκλεισαν τη σκηνή και άρχισαν επιτόπιες εξετάσεις. Από τα ευρήματα που θα συλλεγούν αναμένεται να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αστυνομικός πυροβόλησε εναντίον της συζύγου του.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η γυναίκα εξέπνευσε, ωστόσο άλλες πληροφορίες στη συνέχεια κάνουν λόγο για μεταφορά της στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου είναι διασωληνωμένη και οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Υπηρετούσε στη Λιμενική Αστυνομία

Ο αστυνομικός υπηρετούσε στη Λιμενική Αστυνομία. Το γεγονός ότι φέρεται να χρησιμοποιήθηκε υπηρεσιακό όπλο καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σοβαρή για την Αστυνομία , η οποία θα κληθεί να διερευνήσει όχι μόνο το ίδιο το έγκλημα, αλλά και όλες τις πτυχές που αφορούν την κατοχή και χρήση του όπλου.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις εντός της ημέρας, προκειμένου να δοθούν επίσημες πληροφορίες για την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι ανακριτές εξετάζουν το οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον του ζευγαριού, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από πρόσωπα που ενδεχομένως γνώριζαν την κατάσταση μεταξύ των δύο συζύγων. Στο μικροσκόπιο θα τεθούν επίσης τυχόν προηγούμενα περιστατικά ή ενδείξεις έντασης, εφόσον υπήρχαν και εφόσον είχαν τεθεί υπόψη οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως περιστατικό ακραίας ενδοοικογενειακής βίας, με τις κυπριακές Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν την εικόνα μιας τραγωδίας που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω της νεκρό τον φερόμενο δράστη και βαριά σκιά γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δέχθηκε τους πυροβολισμούς η σύζυγός του.