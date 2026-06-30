16χρονος Λάμπρος: Υπερκαλύφθηκε ο στόχος των 80.882 ευρώ για τη σωτήρια επέμβαση στο εξωτερικό

Ο στόχος επιτεύχθηκε! Χάρη σε μια πρωτοφανή ανταπόκριση στο κάλεσμα για έμπρακτη υποστήριξη, ο 16χρονος «μαχητής» Λάμπρος με καταγωγή από το Αγρίνιο έκανε το πρώτο βήμα για να αλλάξει σελίδα στη ζωή του!

Με το ποσό που συγκεντρώθηκε (ξεπερνάει τις 82.000 ευρώ!) μέσω της εκστρατείας από την Οργάνωση «Πράξη Αγάπης» ο στόχος που είχε τεθεί επιτεύχθηκε!

Η διάχυση του σκοπού, της ανάγκης δηλαδή να υποβληθεί ο 16χρονος σε χειρουργείο ανοικτής καρδιάς, έγινε με μεγάλη ταχύτητα και χιλιάδες ήταν αυτοί που ανταποκρίθηκαν ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό που απαιτείται για τη σωτήρια επέμβαση σε κλινική του εξωτερικού.

Εκτός από το περιβάλλον του 16χρονου χιλιάδες ήταν οι άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν να προσφέρουν ό, τι μπορούσε ο καθένας και να ενισχύσουν την προσπάθεια.

Η συμπλήρωση μιας εβδομάδας από την έναρξη της εκστρατείας συνέπεσε με την απολύτως επιτυχημένη ολοκλήρωσή της σε χρόνο – ρεκόρ!

Έτσι οι γονείς και ολόκληρη η οικογένεια του Λάμπρου μπορούν πλέον να επικεντρωθούν στην προετοιμασία για το ταξίδι ελπίδας χωρίς να σκέφτονται τον οικονομικό παράγοντα.