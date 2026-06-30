Τέξας: Αδερφές μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου μητέρα πέντε παιδιών και χαμογελούσαν όταν τις συνέλαβαν

19 και 21 ετών οι Αμάγια Κούκι και Κίτι Μία Ντίαζ - Συνελήφθη και μια 21χρονη φίλη τους

Σοκ έχει προκαλέσει στο Τέξας η δολοφονία μιας μητέρας πέντε παιδιών από δύο νεαρές αδερφές που τη μαχαίρωσαν στη μέση του δρόμου χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο για το έγκλημα. Το ακόμα πιο εξοργιστικό ήταν ότι όταν αστυνομικοί συνέλαβαν την 19χρονη Αμάγια Κούκι Ντίαζ και την 21χρονη Κίτι Μία Ντίαζ στην πόλη Ντελ Ρίο, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, η μια χαμογελούσε και η δεύτερη έκανε σόου για τις κάμερες. Στο βίντεο φαίνεται η 19χρονη να χαμογελάει ενώ της έχουν περάσει χειροπέδες για τη δολοφονία της 32χρονης Καρολάιν «Κάρο» Πένια ενώ λίγο αργότερα η 21χρονη γελούσε φωνάζοντας «σταματήστε να με γράφετε»

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Two young Texas sisters and their friend were arrested after brutally hacking a mother of five to death. A 32-year-old mother in broad daylight on a busy street in Del Rio, Texas.<br><br>Kitty Mia Diaz (21), Amaya 'Cookie' Diaz (19), and Kyandra Renee Faz (21) are charged with murder.… <a href="https://t.co/ObsX9CVINw">pic.twitter.com/ObsX9CVINw</a></p>— Desiree (@DesireeAmerica4) <a href="https://x.com/DesireeAmerica4/status/2071377828247970112?ref_src=twsrc%5Etfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Για τη δολοφονία που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, έχει συλληφθεί και η επίσης 21χρονη, Κιάντρα Ρενέ Φαζ, που είναι φίλη των δύο κοριτσιών.

Πάλεψε για τη ζωή της η μητέρα των πέντε παιδιών Φίλη του θύματος περιέγραψε ότι η 32χρονη πάλεψε για τη ζωή της κατά τη διάρκεια της ενέδρας που της έστησαν οι δύο αδερφές και η φίλη τους που κρατούνται με εγγύηση 15 εκατομμυρίων δολαρίων Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media αλλά διεγράφη μετά τον θάνατο της 32χρονης, η γυναίκα είχε αίμα στο πουκάμισό της ενώ, κατά την περιγραφή της φίλης της, «τα τρία κορίτσια είναι μπροστά της και την έχουν περικυκλώσει».