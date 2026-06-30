Βενεζουέλα: Πάνω από 58.000 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν

Έφτασαν τους 1.719 οι νεκροί

Η Βενεζουέλα ζει δραματικές στιγμές μετά τον διπλό σεισμό που έχει σκορπίσει τον όλεθρο. Το Καράκας και οι γύρω περιοχές έχουν αλλάξει όψη από τα καταστραμμένα κτίρια με τους νεκρούς συνεχώς να αυξάνονται. Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές. Οι ερευνητές της NASA εκτιμούν ότι περίπου 58.870 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν στην κεντρική και βόρεια Βενεζουέλα, σύμφωνα με έκθεση που βασίζεται σε δεδομένα δορυφορικών ραντάρ. O αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.034. Η έκθεση προσδιόρισε την επίδραση των σεισμών χρησιμοποιώντας ραντάρ από τον δορυφόρο Sentinel-1, με τον οποίο λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA). Πρόκειται για μια «ταχεία, προκαταρκτική αξιολόγηση» που διεξήχθη από τους ερευνητές Corey Scher και Jamon Van Den Hoek από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον. Αντικατοπτρίζει «απότομες αλλαγές στην επιφάνεια που συνάδουν με τις ζημιές», αλλά τα δεδομένα δεν έχουν επικυρωθεί επί τόπου και θα πρέπει να θεωρούνται μόνο ως δείκτης

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Drone footage reveals the widespread devastation left behind in La Guaira, Venezuela, where powerful back-to-back earthquakes reduced buildings to rubble. <br><br>The death toll has risen to more than 900 as search and rescue efforts continue. <a href="https://t.co/KamuNvrlef">pic.twitter.com/KamuNvrlef</a></p>— AccuWeather (@accuweather) <a href="https://x.com/accuweather/status/2070923310729462140?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη έκθεση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας —η οποία παρουσιάστηκε τη Δευτέρα από τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ— 855 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από την Τετάρτη, με 189 από αυτά να έχουν καταρρεύσει. Τα μικρά θαύματα που δίνουν ελπίδες

Όσο βέβαια οι μέρες περνούν τόσο σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες, όμως μικρά θαύματα κάτω από τα χαλάσματα των σεισμών συνεχίζουν να γίνονται. Από τη μία η επιμονή των διασωστών, αλλά και των κατοίκων να μην αφήσουν καμιά πιθανότητα να πάει χαμένη και από την άλλη οι σκύλοι που έχουν γίνει ήρωες.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/EnHoraBuena?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EnHoraBuena</a><br><br> Nuevo milagro en Venezuela: Rescatan con vida a un niño entre los escombros en La Guaira cinco días después de los terremotos.<br><br>Un menor de edad fue rescatado entre las ruinas de una edificación en el estado venezolano de La Guaira (norte) <a href="https://t.co/0LZgvHFCLT">pic.twitter.com/0LZgvHFCLT</a></p>— noticias de Venezuela canal impacto global (@Daniel340223147) <a href="https://x.com/Daniel340223147/status/2071819701965983869?ref_src=twsrc%5Etfw">June 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η κραυγή ελπίδας από τα ερείπια

Την ώρα που οι πιθανότητες έσβησαν, μια κραυγή που αναδύθηκε από τα ερείπια τους επανέφερε την ελπίδα. Προερχόταν από ένα μωρό μόλις 18 ημερών που είχε περάσει περισσότερες από 30 ώρες παγιδευμένο κάτω από ένα κτίριο που κατέρρευσε στην περιοχή La Guaira. Η μητέρα του μωρού διασώθηκε λίγα λεπτά αργότερα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου αναρρώνουν πλήρως.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">A newborn baby and the child's mother were rescued alive from beneath the rubble in La Guaira, Venezuela, on June 26. Footage of the baby reuniting with the father has gone viral, drawing global attention as rescue teams continue searching for survivors following the devastating… <a href="https://t.co/wuTne0adwr">pic.twitter.com/wuTne0adwr</a></p>— TRT World (@trtworld) <a href="https://x.com/trtworld/status/2070862563609378934?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι τετράποδοι ήρωες

Εκτός από τις εκαντάδες διασώστες από διάφορες χώρες που βοηθούν στην αναζήτηση επιζώντων, υπάρχουν και κάποιοι μικροί ήρωες που έχουν αναλάβει δράση και αυτοί δεν είναι άλλη από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που αναζητούν επιζώντες. Μία από αυτές είναι η Μάλι, μέλος της μεξικανικής ομάδας διάσωσης «Los Topos» (Οι Τυφλοπόντικες). Η πρώτη διάσωση στην οποία βοήθησε κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης αφορούσε ένα μικρό σκυλί Μάλτας που είχε παγιδευτεί στα ερείπια. Τρεις μέρες κάτω από τα ερείπια

Ένα 9μηνο μωρό και η μητέρα του βρέθηκαν ζωντανοί αφού πέρασαν τρεις ημέρες παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. «Παρά τις αδύνατες συνθήκες, η ελπίδα παραμένει. Αμερικανικές ομάδες έρευνας διέσωσαν ένα μωρό από τα ερείπια μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε ανάρτηση στο X το Σάββατο.