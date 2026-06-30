Σεισμός στον Κότρωνα Λακωνίας μεγέθους 4,2 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στον Κότρωνα Λακωνίας

Σύμφωνα με τo Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:13 και είχε επίκεντρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρωνα Λακωνίας.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρα.