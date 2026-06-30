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Σεισμός στον Κότρωνα Λακωνίας μεγέθους 4,2 Ρίχτερ

Σεισμός στον Κότρωνα Λακωνίας μεγέθους 4,2 Ρίχτερ

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρα

Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στον Κότρωνα Λακωνίας

Σύμφωνα με τo Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:13 και είχε επίκεντρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρωνα Λακωνίας.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρα.

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#tags Σεισμός Λακωνία
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