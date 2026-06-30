Αγρίνιο: «Με εκνευρίζουν οι θάμνοι», είπε ο 50χρονος που έβαλε φωτιά στην Παραβόλα -Βίντεο κατέγραψε τις κινήσεις του

Στη σύλληψη του άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για την πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή (28/6) στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο προβλήθηκε από την ΕΡΤ, καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου.

Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του είχαν καταγραφεί.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας ζημιές σε περίπου τέσσερα στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο .

«Με εκνευρίζουν οι θάμνοι», φαίνεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του.