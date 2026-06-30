Ανακαινίζω 2026: Τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε επιδότηση

Στην εκπομπή Limit UP του OPEN παρουσιάστηκε ένας αναλυτικός οδηγός για όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες πριν μπουν στη διαδικασία της αίτησης. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες, οι οποίες είναι κατασκευασμένες ως το 1990.

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα « Ανακαίνιση Κατοικίας » με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων να εκκινεί αρχές Σεπτεμβρίου.

Α' φάση επιλεξιμότητα των ακινήτων

Η πρώτη φάση αφορά την επιλεξιμότητα των ακινήτων. Από τις 15 Ιουνίου έως το τέλος Αυγούστου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet, να επιλέγουν το ακίνητο που θέλουν να ανακαινίσουν και να διαπιστώνουν αν πληροί τις βασικές προϋποθέσεις.

Β' φάση στις αρχές Σεπτεμβρίου

Η δεύτερη φάση αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε θα γίνει η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα και θα καθοριστεί το ύψος της επιδότησης, το οποίο μπορεί να φτάσει έως 12.000, 24.000 ή 36.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση και τα κριτήρια.

Κριτήρια

Για να είναι επιλέξιμο ένα ακίνητο, θα πρέπει η οικοδομική του άδεια να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990. Θα πρέπει επίσης να είναι κλειστή κατοικία για τα έτη 2024 και 2025 ή ιδιοκατοικούμενη.

Η επιφάνεια του ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, υπό συγκεκριμένους όρους, το όριο μπορεί να φτάσει έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ακίνητο να έχει ενεργειακή κλάση έως Γ, ώστε να υπάρχει περιθώριο ενεργειακής αναβάθμισης. Παράλληλα, δεν πρέπει να έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα από την 1η Ιανουαρίου 2020 και δεν πρέπει να είναι καταχωρημένο στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το ύψος της ενίσχυσης

Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, με πλαφόν τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για παράδειγμα, σε κατοικία 100 τ.μ., η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 30.000 ευρώ.

Προβλέπεται επίσης πρόσθετο ποσό έως 2.500 ευρώ για έξοδα που συνδέονται με τον μηχανικό, το ενεργειακό πιστοποιητικό, την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, την άδεια και τον έλεγχο ολοκλήρωσης των εργασιών.

Το ποσοστό επιδότησης ξεκινά από 80% για κλειστές κατοικίες και από 70% για ιδιοκατοικούμενες. Υπάρχουν όμως προσαυξήσεις 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, 5% για οικογένειες με μέλος ΑμεΑ και 5% για ακίνητα που βρίσκονται σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. Έτσι, η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% για κλειστές κατοικίες και έως 85% για ιδιοκατοικούμενες.

Ποιες εργασίες επιδοτούνται

Οι εργασίες που επιδοτούνται χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη αφορά εργασίες ανακαίνισης, που μπορούν να καλύπτουν από 60% έως 80% της συνολικής δαπάνης. Σε αυτές περιλαμβάνονται υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, ενίσχυση τοιχοποιίας και στατικότητας, αντικατάσταση πλακιδίων, ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις, που μπορούν να καλύπτουν από 20% έως 40% της συνολικής δαπάνης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, η αντικατάσταση συστήματος ψύξης και θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και η θερμομόνωση ταράτσας ή δωματίων.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για κλειστή ή ιδιοκατοικούμενη κατοικία. Για κλειστές κατοικίες, το όριο είναι 18.000 ευρώ για άγαμο και 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, το όριο είναι 25.000 ευρώ για άγαμο και 45.000 ευρώ για ζευγάρι, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα εισοδήματα που θα λαμβάνονται υπόψη μπορεί να είναι πραγματικά ή τεκμαρτά.

Οι υποχρεώσεις μετά την ανακαίνιση

Μετά την ανακαίνιση, τα ακίνητα θα έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για πέντε χρόνια. Όσα ιδιοκατοικούνται θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Όσα ήταν κλειστά και ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ιδιοκατοικηθούν είτε να μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση.

Απαγορεύεται η ένταξη των ανακαινισμένων ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση, η επαγγελματική χρήση και η υπεκμίσθωση. Αυτοί οι περιορισμοί μπαίνουν ώστε να αποτραπεί η αξιοποίηση του προγράμματος για τουριστική ή εμπορική εκμετάλλευση.

Στη συζήτηση τέθηκε και ένας βασικός προβληματισμός: αν δεν υπάρχει πλαφόν στο ενοίκιο, υπάρχει κίνδυνος ο ιδιοκτήτης να ανακαινίσει το ακίνητο με κρατική ενίσχυση και στη συνέχεια να το διαθέσει στην αγορά με πολύ υψηλότερο μίσθωμα. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόγραμμα μπορεί να αυξήσει την προσφορά κατοικιών, αλλά να μην οδηγήσει απαραίτητα σε χαμηλότερα ενοίκια.

Τι πρέπει να προσέξετε

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο πολεοδομικό σκέλος. Πριν από την αίτηση, καλό είναι ο ιδιοκτήτης να ζητήσει από μηχανικό να ελέγξει τη νομιμότητα του ακινήτου. Αν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις, δεν μπορεί να προχωρήσει η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και άρα το ακίνητο δεν μπορεί να ενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα, αν δεν προηγηθεί τακτοποίηση.

Το «Ανακαινίζω» είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, με υψηλά ποσοστά επιδότησης και στόχο να αξιοποιηθούν κλειστά ακίνητα. Το αν θα αποδώσει πραγματικά στην αγορά κατοικίας θα φανεί στην πράξη, από το πόσα σπίτια θα βγουν σε μακροχρόνια μίσθωση και σε τι τιμές.