Ηλεία: Ισόβια στον 57χρονο για τη δολοφονία του 52χρονου- «Δεν κατάλαβα πως τον σκότωσα»

Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών ο 57χρονος σήμερα κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 52χρονου Παύλου Γιαννακουλόπουλου, τον Φεβρουάριο του 2025, στο Ρουπάκι Ηλείας.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του επέβαλλε τη ποινή της ισόβιας καθείρξεως χωρίς να του αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου αλλά και χωρίς να κάνει δεκτό τον ισχυρισμό του ότι ωθήθηκε στην πράξη από προηγούμενη συμπεριφορά του θύματος. Αντίθετα, ο 57χρονος κηρύχθηκε αθώος για τις δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο ακόμη ανδρών.

«Δεν κατάλαβα πως τον σκότωσα»

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 52χρονο και πως το όπλο εκπυρσοκρότησε τυχαία κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. «Δεν κατάλαβα πως τον σκότωσα, δεν θυμάμαι που είχα στραμμένο το όπλο. Βρισκόμουν σε άμυνα καθώς δέχτηκα επίθεση από 4 άτομα που εισέβαλαν στο σπίτι μου. Με απείλησαν, με έβρισαν και με χτύπησαν. Θόλωσα από την επίθεση που δέχθηκα».

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της 13ης Φεβρουαρίου όταν το θύμα μαζί με τον αδερφό του και δύο ακόμη συγγενικά του πρόσωπα πήγαν στο σπίτι του 57χρονου για να λύσουν μια διαφορά οικονομικής φύσεως που είχαν στο Ρουπάκι Ηλείας. Ακολούθησε λογομαχία κατά τη διάρκεια της οποίας ο δράστης πυροβόλησε τον 52χρονο στο κεφάλι.

Για ηθική ικανοποίηση κάνει λόγο η αδερφή του θύματος, αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης. «Αισθανόμαστε δικαιωμενοι.Ο αδελφός μου δεν θα γυρίσει πίσω και καμία ποινή δεν μπορεί να σβήσει το πόνο μας αλλά πήραμε την ηθική ικανοποίηση να καταδικαστεί ο δολοφόνος του με την ανώτατη ποινή που ορίζει ο νόμος.Ευχαριστούμε την ελληνική δικαιοσύνη.Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας τους δύο δικηγόρους μας για τον αγώνα που έδωσαν για δικαίωση αλλά και για τον τρόπο που στάθηκαν δίπλα μας όλο αυτό τον καιρό.Τους ευχαριστώ πολύ είναι υπέροχοι νομικοί αλλά και υπέροχοι άνθρωποι».

Η νομική άποψη

«Η οικογένεια του θύματος ειναι ικανοποιημένη με την απόφαση. Όλους αυτούς τους μήνες το μόνο που επιθυμούσαν οι συγγενείς του δολοφονηθεντος ήταν να δικαιωθεί η μνήμη του και να αποδοθεί δικαιοσύνη για την εν ψυχρω εκτέλεσή του. Το Δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου όπως επίσης και το αίτημά του περί αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων. Αποδείχθηκε πλήρως ότι ο δράστης και ήδη καταδικασθείς, ήταν αυτός που κάλεσε το θύμα και τους συγγενείς του στην οικία του,μετά από διάφορα που είχε ανακύψει μεταξύ τους, ενω καταρρίφθηκε πλήρως το αφήγημα του περί δήθεν αιφνίδιας και απροειδοποίητης εισβολής τους στο σπίτι του. Περαιτέρω προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία οτι ο δράστης, όσο ανέμενε το θύμα, είχε προνοήσει να έχει σε άμεσα προσβάσιμο σε αυτόν σημείο, δηλαδή στο κάθισμα του οχήματος του, ένα περίστροφο, το οποίο δε δίστασε να χρησιμοποιήσει και να εκτελέσει από κοντινή απόσταση με μια σφαίρα στο κεφάλι τον θανόντα. Ο ίδιος καθόλη την διαδικασία παρέμεινε απαθής και κυνικός ενώ απολογούμενος υπέπεσε σε πλείστες αντιφάσεις και ανέφερε ότι δήθεν δε θυμάται τη στιγμή του πυροβολισμού» , δηλώνουν στο Protothema.gr οι δικηγόροι της οικογενείας του θύματος, Σοφία Πολυζωγοπουλου και Αναστάσιος Ντούγκας.