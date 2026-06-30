MasterChef: Οι τρεις σεφ ανανέωσαν με το Star για τον 11ο κύκλο

Και με τη βούλα στη συχνότητα του Star θα παραμείνουν οι τρεις σεφ του «MasterChef», μετά το φινάλε του 10ου κύκλου.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Πάνος Ιωαννίδης υπέγραψαν την ανανέωση του συμβολαίου τους με το Star για την επόμενη σεζόν και προχωρούν ολοταχώς για… ρεκόρ ως οι μακροβιότεροι παρουσιαστές ριάλιτι.

Το Star διατηρεί την εκπομπή στην prime time του και για την επόμενη σεζόν, ενώ ήδη βγήκε στον αέρα το τρέιλερ συμμετοχών για το «MasterChef 11». Όπως κάθε χρόνο, το μαγειρικό ριάλιτι θα επιστρέψει στο δεύτερο μισό της σεζόν, με την πρεμιέρα του να τοποθετείται μέσα στον Ιανουάριο.

Πηγή: Reallife