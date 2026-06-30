Τέμπη: Σήμερα η εισαγγελική πρόταση για τα νέα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης στη δίκη

Για μια σειρά αιτημάτων πρακτικής και ουσιαστικής φύσεως αναμένεται να αποφανθεί σήμερα η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τα νέα αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις αφορούν την αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων, την κλήση νέων μαρτύρων για να καταθέσουν, την άρση του επιστολικού απορρήτου και την προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ υπουργείου Μεταφορών και οργανισμών του σιδηροδρόμου (ΟΣΕ,ΕΡΓΟΣΕ,ΡΑΣ,Hellenic Train) για την σύμβαση 717, την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train, τη μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι συνολικά 36 άτομα, στελέχη του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Πέντε είναι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση.

Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποιες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα:

α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων,

β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και

γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού κατηγορούνται 33 άτομα.

Για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή κατηγορούνται 35 άτομα.

Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται 3 άτομα.

Τα δύο στελέχη της Hellenic Train, ο τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής, παραπέμφθηκαν για παραλείψεις σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας GSM-R στις αμαξοστοιχίες και η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους είναι μόνο για τα τρία πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και των σωματικών βλαβών.

Την προηγούμενη Τετάρτη, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας κ. Δαμιανός Μπαλασούλης υπέβαλε αίτημα για την επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθεί και στους κατηγορούμενους της Hellenic Train το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών προσκομίζοντας στο δικαστήριο μια σειρά εγγράφων από την ΡΑΣ και το Σωματείο Μηχανοδηγων στα οποία επισημαίνονται ζητήματα ασφαλείας, κενά στην πυρασφάλεια και στην στελέχωση του ανθρωπίνου δυναμικού.

Για την σειρά εξέτασης των μαρτύρων, ο συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας θύματος ο ίδιος κ. Αντώνης Ψαροπουλος, πρότεινε να αλλάξει αυτή με βάση έξι θεματικές. Η πρώτη θεματική αφορά το επιχειρησιακό σκέλος μετά τη σύγκρουση, η δεύτερη τα συστήματα ασφαλείας και την υποδομή του σιδηροδρομικου δικτύου, η τρίτη τη φωτιά και την πυροσφαιρα, η τέταρτη τις παρεμβάσεις στον χώρο της σύγκρουσης, η πέμπτη τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και στην έκτη θεματική θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των επιβατών της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Οι νέοι μάρτυρες που πρότεινε ο κ. Ψαροπουλος, είναι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής που κατέθεσαν στο στάδιο της ανάκρισης αλλά δεν βρίσκονται στη λίστα των μαρτύρων, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ την περίοδο 2021-2023 και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

ΑΠΕ-ΜΠΕ