ΝΤΕΡΤΙ: Όσα έγιναν στο γύρισμα του τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1

Το τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1 «Ντέρτι» μας μεταφέρει στην Πάτρα του 1987, ζωντανεύοντας έναν κόσμο με έντονο το άρωμα και την αισθητική της δεκαετίας του ’80

Με έντονο το άρωμα, την εικόνα, τον ήχο και την αισθητική της δεκαετίας του ’80, το τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», ζωντανεύει έναν κόσμο πίσω από τα φώτα. Εκεί, που φαίνεται το πραγματικό πρόσωπο των ηρώων του. Εκεί, που η αλήθεια τους αποκαλύπτεται. Κι όσο κι αν προσπαθήσουν να ξεφύγουν από αυτή την αλήθεια, όσο κι αν φτάσουν μακριά της, εκείνη θα βρίσκεται πάντα πίσω τους και θα τους ακολουθεί. Σαν τη σκιά. Η Πάτρα του 1987 ανασαίνει, ήδη, μέσα από τα πρώτα πλάνα του τρέιλερ και η ιστορία ξεκινά… Η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) επιστρέφει στην πόλη που γεννήθηκε για να συναντήσει ξανά μετά από χρόνια τη μητέρα της, την Ξένια (Κλέλια Ρένεση), που την είχε εγκαταλείψει όταν ήταν μικρό παιδί για να κυνηγήσει το όνειρό της.

Η Ξένια, η θρυλική τραγουδίστρια του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ, θα έρθει αντιμέτωπη με την κόρη που άφησε πίσω της και κανείς δεν ξέρει αν αυτή η επανένωση θα φέρει τη συγχώρεση ή θα ανοίξει πληγές που ακόμα αιμορραγούν.

Στις αποσκευές της η Στέλλα, εκτός από τους φόβους της, κρύβει και τον έρωτά της για τον Άρη (Νικόλας Χαλκιαδάκης), μια επικίνδυνη αγάπη, που για να επιβιώσει πρέπει να μείνει μυστική. Και οι δύο ξέρουν ότι δεν πρέπει να είναι μαζί, και οι δύο όμως θα συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι το μόνο που έχουν είναι ο ένας τον άλλον.

Στον πυρήνα της ιστορίας και ο Αλέκος (Τάσος Νούσιας), ο άντρας της Ξένιας και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ. Το βασίλειό του είναι η νύχτα, όμως κάτω από τη λαμπερή μαρκίζα, ζει μια άλλη σκοτεινή ζωή. Η βιτρίνα της αυτοκρατορίας του θα ραγίσει και εκείνος θα κάνει τα πάντα για να μη χάσει την κυριαρχία του.

Ο Πασχάλης (Φάνης Μουρατίδης), αστυνόμος στην Ασφάλεια Πατρών είναι αποφασισμένος να βρει την αλήθεια που κρύβεται μέσα στον σκληρό κόσμο του Αλέκου και όταν την αντικρίσει κατάματα θα έρθει σε σύγκρουση με τη γυναίκα του Βούλα (Ευαγγελία Συριοπούλου), αδελφή της Ξένιας.