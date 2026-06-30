Θαμώνας πήγε να δώσει 100 ευρώ στην Ιουλία Καλλιμάνη: «Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ»

Η τραγουδίστρια ήρθε αντιμέτωπη με την απρόσμενη κίνηση ενός άντρα, ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή
Με μια απρόσμενη κίνηση θαμώνα ήρθε αντιμέτωπη η Ιουλία Καλλιμάνη, με τη στιγμή να καταγράφεται.
Το πρόγραμμα βρισκόταν σε εξέλιξη με την τραγουδίστρια να παρουσιάζει μερικά από τα κομμάτια της. Την ώρα που εκείνη τραγουδούσε πάνω στη σκηνή, ένας άντρας την πλησίασε και επιχείρησε να της δώσει εκατό ευρώ.
Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, η Ιουλία Καλλιμάνη αρνήθηκε να πάρει το χαρτονόμισμα, λέγοντάς χαρακτηριστικά σε εκείνον: «Τι είναι; Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ».
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