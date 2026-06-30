Τι να τρώτε πριν και μετά τη γυμναστική όταν κάνει ζέστη για να αποφύγετε την αφυδάτωση

Η άσκηση τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία, όμως οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο αφυδάτωσης και μειωμένης απόδοσης.

Η σωστή επιλογή τροφών πριν και μετά τη γυμναστική, σε συνδυασμό με επαρκή ενυδάτωση, μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις της προπόνησης και να ανακάμψει πιο αποτελεσματικά.

Ενυδάτωση και άσκηση: Το «κλειδί» για καλύτερη απόδοση το καλοκαίρι

Οι προπονήσεις κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο μπορούν να είναι απολαυστικές, μέχρι τη στιγμή που η ζέστη θα αρχίσει να σας καταβάλλει. Είτε κάνετε έναν απλό περίπατο, είτε τρέξιμο ή ποδηλασία, η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη της άσκησης και να πετύχετε ταχύτερη αποκατάσταση.

«Οι ανάγκες ενυδάτωσης διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Η ιδανική ποσότητα υγρών εξαρτάται από τον ρυθμό εφίδρωσης, το περιβάλλον και την ένταση της άσκησης», αναφέρει η Umo Callins, M.S., RD, CSSD. Ο ζεστός και υγρός καιρός, οι προπονήσεις μεγάλης διάρκειας και η έντονη εφίδρωση αυξάνουν τις ανάγκες του σώματος για υγρά. Αυτό καθιστά τα γεύματα πριν και μετά την καλοκαιρινή προπόνηση ακόμα πιο σημαντικά για την πρόληψη της αφυδάτωσης.

Οι κίνδυνοι της ήπιας αφυδάτωσης

Ακόμη και η ελαφριά έλλειψη υγρών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοσή σας και τη γενικότερη ευεξία σας. Η ήπια απώλεια υγρών οδηγεί σε:

Κόπωση και εξάντληση

Πονοκεφάλους

Διακυμάνσεις στη διάθεση

Δυσκολία στη συγκέντρωση και μειωμένη απόδοση

«Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και μια αφυδάτωση της τάξης του 2% μπορεί να επηρεάσει τόσο την πνευματική όσο και τη σωματική απόδοση», προσθέτει η Roxana Ehsani, M.S., RD, CSSD. Ενώ το νερό αποτελεί τη βάση, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος ενυδάτωσης. Στην πραγματικότητα, περίπου το 20% των αναγκών μας σε υγρά καλύπτεται μέσω των τροφών.

Κορυφαίοι διατροφολόγοι μοιράζονται τις καλύτερες τροφές για πριν και μετά την καλοκαιρινή γυμναστική.

Τι να τρώτε πριν από την προπόνηση

Η προετοιμασία για μια προπόνηση στη ζέστη ξεκινά πολύ πριν φορέσετε τα αθλητικά σας παπούτσια. «Η κατανάλωση νερού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνετε ενυδατωμένοι, όμως ορισμένα τρόφιμα μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά αυτή την προσπάθεια», λέει η Allison Knott, M.S., RDN, CSSD.

Οι ιδανικές τροφές πριν από τη γυμναστική για την υποστήριξη της ενυδάτωσης είναι οι υδατάνθρακες ταχείας πέψης, οι οποίοι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό αλλά χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες. Αναζητήστε επιλογές που προσφέρουν υγρά και ενέργεια χωρίς να βαρύνουν το στομάχι σας.

Τα πεπονοειδή: Ο απόλυτος σύμμαχος ενυδάτωσης

Με περιεκτικότητα σε νερό που αγγίζει το 90% ανά μερίδα, τα πεπονοειδή –όπως το κλασικό πεπόνι, το πεπόνι κανταλούπε και το καρπούζι– αποτελούν εξαιρετική επιλογή για πριν την προπόνηση. Η εναλλαγή μεταξύ αυτών των φρούτων θα σας βοηθήσει να μην τα βαρεθείτε.

Η Knott επισημαίνει ότι αυτά τα φρούτα δεν είναι μόνο μια σπουδαία πηγή νερού, αλλά περιέχουν επίσης εύπεπτους υδατάνθρακες. Αυτοί διασπώνται γρήγορα, παρέχοντας την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεστε για να τροφοδοτήσετε την προπόνησή σας. Επιπλέον, έχουν σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες σε σύγκριση με άλλα φρούτα, γεγονός που βοηθά στην αποφυγή στομαχικών διαταραχών κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Τι μπορείτε να δοκιμάσετε: Ένα μπολ με δροσερό καρπούζι ή πεπόνι πριν από την επόμενη καλοκαιρινή σας προπόνηση για άμεση ενέργεια και ενυδάτωση.

Τι να τρώτε μετά την προπόνηση

«Ακόμα και με τις καλύτερες προθέσεις –δηλαδή επαρκή ενυδάτωση πριν και κατά τη διάρκεια της άσκησης– είναι πολύ πιθανό να ολοκληρώσετε την προπόνησή σας ελαφρώς αφυδατωμένοι. Αν δεν αναπληρώσετε τα υγρά σας, κινδυνεύετε να σαμποτάρετε την αποκατάσταση των μυών σας, καθιστώντας πιο δύσκολο το να δείτε τα οφέλη της γυμναστικής», εξηγεί η Allison Koch, M.S., RD, CSSD.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το μεταπροπονητικό γεύμα σας θα πρέπει να βοηθά στην αναπλήρωση τόσο των υγρών όσο και των θρεπτικών συστατικών που χάθηκαν κατά την άσκηση.

Γιατί τα Smoothies είναι το ιδανικό γεύμα μετά την προπόνηση

Τα smoothies αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο για να προσλάβετε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την ανάρρωση του οργανισμού και αποκαθιστούν τα χαμένα υγρά.

«Ένα smoothie μπορεί να αναπληρώσει όλα τα βασικά θρεπτικά συστατικά μετά την προπόνηση: πρωτεΐνη για την αποκατάσταση και το χτίσιμο των μυών, υδατάνθρακες για τον ανεφοδιασμό του γλυκογόνου (οι αποθήκες ενέργειας των μυών σας), καθώς και υγρά και ηλεκτρολύτες για ενυδάτωση», εξηγεί η Callins.

«Επιπλέον, τα smoothies είναι πιο εύπεπτα σε σύγκριση με ένα βαρύ, στερεό γεύμα, κάτι που βοηθά ιδιαίτερα όταν νιώθετε κουρασμένοι και δεν έχετε όρεξη για φαγητό αμέσως μετά τη γυμναστική».

Η συνταγή της επιτυχίας: Raspberry-Peach-Mango Smoothie Bowl

Η Ehsani προτείνει ένα δροσερό Smoothie Bowl με σμέουρα (raspberries), ροδάκινο και μάνγκο, το οποίο φτιάχνεται με κατεψυγμένο μάνγκο, ελληνικό γιαούρτι και γάλα με χαμηλά λιπαρά, γαρνιρισμένο με φρέσκα ροδάκινα, σμέουρα, νιφάδες καρύδας, αμύγδαλα και σπόρους chia.

Τα διατροφικά οφέλη:

Πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας: Το γάλα και το ελληνικό γιαούρτι παρέχουν πλήρη πρωτεΐνη για την ανάπλαση των μυών.

Φυσικοί ηλεκτρολύτες: Προσφέρουν νάτριο, κάλιο και ασβέστιο για να αναπληρωθεί ό,τι χάθηκε με τον ιδρώτα.

Εύπεπτοι υδατάνθρακες: Τα φρούτα γεμίζουν ξανά τις αποθήκες γλυκογόνου και προσφέρουν επιπλέον νερό.

«Ορισμένες τροφές βοηθούν στην κατακράτηση των υγρών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της σωστής ενυδάτωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», προσθέτει η Koch. Τροφές που συνδυάζουν υδατάνθρακες και πρωτεΐνη, όπως τα φρούτα και το γιαούρτι σε ένα smoothie bowl, ενισχύουν την απορρόφηση και κατακράτηση των απαραίτητων υγρών από τον οργανισμό.

Προσαρμόστε το στα γούστα σας

Τα smoothies είναι εξαιρετικά εύκολο να τροποποιηθούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, σημειώνει η Koch.

Αντικαταστήστε το γάλα με κεφίρ για μια extra δόση προβιοτικών.

Ανταλλάξτε τα σμέουρα με μύρτιλα (blueberries) ή φράουλες.

Επιπλέον συμβουλές για σωστή ενυδάτωση

Μην το παρακάνετε με την καφεΐνη

Περιορίστε το αλκοόλ

Πίνετε γουλιές νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Μην το παρακάνετε με την καφεΐνη

Η κατανάλωση περισσότερων από 400 χιλιοστόγραμμων (mg) καφεΐνης –ποσότητα που ισοδυναμεί με περίπου τρία φλιτζάνια καφέ– ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο αφυδάτωσης.

«Μελέτες δείχνουν ότι η πρόσληψη καφεΐνης έως 400 mg την ημέρα έχει ελάχιστη έως μηδαμινή διουρητική δράση, ειδικά αν καταναλώνετε ροφήματα με καφεΐνη σε καθημερινή βάση», επισημαίνει η ειδικός Knott.

Περιορίστε το αλκοόλ

«Το αλκοόλ είναι γνωστό για τη διουρητική του δράση και η υπερβολική κατανάλωσή του μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση», εξηγεί η Knott. Για να παραμείνετε ενυδατωμένοι, περιορίστε το αλκοόλ και φροντίστε να πίνετε εναλλάξ ένα ποτήρι νερό για κάθε αλκοολούχο ποτό που καταναλώνετε.

Πίνετε γουλιές νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Η επαρκής ενυδάτωση για την προπόνησή σας απαιτεί να πίνετε νερό σταθερά όλη μέρα, και όχι μόνο αμέσως πριν από την άσκηση.

Γενικά, ο στόχος για την καθημερινή κατανάλωση υγρών διαμορφώνεται ως εξής:

Γυναίκες: Περίπου 9 φλιτζάνια υγρών την ημέρα.

Άνδρες: Περίπου 13 φλιτζάνια υγρών την ημέρα.

πηγή enikos.gr