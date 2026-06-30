Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου: Τι έλεγε στη σύντροφό του ο 26χρονος πριν την τραγωδία

Όπως ανέφερε, η 65χρονη μητέρα του συντρόφου της, έκανε περιγραφές και έλεγε πράγματα που είχαν προβληματίσει τόσο την ίδια, όσο και τον Ολύμπιο.

«Μου είχε αναφέρει ότι τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο η μητέρα του και του φώναζε» «Ο Ολύμπιος είχε πάει στην Ελλάδα τον Απρίλιο να πάρει το πτυχίο του από τη Θεσσαλονίκη όπου φοιτούσε. Μου είχε αναφέρει ότι τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο η μητέρα του και του φώναζε. Τον ηρέμησα. Είπε ότι δεν ξέρει τι να κάνει γιατί από την εγχείρηση και μετά η μητέρα του είναι διαφορετική. Δύο εβδομάδες πριν έρθει για τελευταία φορά στην Ελλάδα τον ρώτησα πώς είναι η μητέρα του και είπε ότι δεν της έχει μιλήσει ακόμα γιατί είναι στεναχωρημένος από τον τρόπο που μίλησε την τελευταία φορά».

Όπως λέει η νεαρή, ο Ολύμπιος πήρε την απόφαση να επιστρέψει από τη Γερμανία, επειδή καταλάβαινε πως η μητέρα του ήταν σε σύγχυση. Για θέματα οικονομικής φύσης και όχι μόνο.

Ειδικότερα, μετά από μέρες σιωπής, η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα από το εξωτερικό και μίλησε στο MEGA για το διπλό φονικό και για όλα όσα της είχε εκμυστηρευτεί ο 26χρονος τις τελευταίες μέρες της ζωής του και για τα σημεία που της έκαναν εντύπωση, απ’ την πρώτη στιγμή.

Νέα στοιχεία για το μυστήριο με το διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου , όπου μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας να κρατείται ώς ύποπτος, έρχονται στη δημοσιότητα μετά τις αποκαλύψεις της συντρόφου του 26χρονου Ολύμπιου, που φέρεται να θεωρούσε ότι η μητέρα του είχε χάσει το μυαλό της, σύμφωνα με μαρτυρία της συντρόφου του.

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«Ψάχναμε να βρούμε έναν ψυχολόγο από το διαδίκτυο και ενημέρωσα τον Μάρκο ότι ψάχνουμε κάποιον ειδικό. Στην αρχή κλείσανε ραντεβού με έναν άντρα ψυχολόγο αλλά τελικά δεν πήγαν σε αυτόν. Μετά ο Ολύμπιος μου είπε ότι κάλεσε μία ψυχολόγο η οποία του είπε ότι πρέπει να επισκεφτεί ψυχίατρο. Τελικά βρήκε μία γυναίκα ψυχίατρο και νομίζω ότι πήγαν σε αυτήν».

Σημειώνεται ότι το MEGA αποκάλυψε και φωτογραφία από το μαχαίρι με το οποίο φέρεται να έχει γίνει η διπλή δολοφονία, το οποίο σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι καθαρό από αποτυπώματα, κάτι που φαίνεται να δυσκολεύει το έργο των Αρχών.

«Μου είπε ότι ανακάλυψε ότι η μητέρα του έπινε κρυφά»

Η ίδια δεν έχει άποψη για τις συνθήκες του διπλού φονικού. Διευκρίνισε πάντως πως ο 65χρονος Ιταλός που παραμένει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία του, δεν έδειχνε ικανός να διαπράξει το έγκλημα που του καταλογίζεται.

«Την Πέμπτη στις 4 Ιουνίου μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι ανακάλυψε ότι η μητέρα του έπινε κρυφά. Βρήκε ένα μπουκάλι σε ένα σημείο. Είπε επίσης ότι ο Μάρκος του είχε εξομολογηθεί ότι αυτό έχει ξανά συμβεί. Ο Μάρκος του είπε ότι την είχε πιάσει να πίνει και πρωί και ότι κάποια στιγμή την είχε βρει να κρατάει ένα μαχαίρι».

«Δεν τον άφηνε να κοιμηθεί τα βράδια γιατί πήγαινε στο δωμάτιο του»

«Ο Ολύμπιος πήγε στην Ελλάδα στις 2 Ιουνίου. Όταν έφτασε μου έστειλε ένα βίντεο με τη μαμά του και τον μπαμπά του και μου είπε ότι η μητέρα του ήταν χαρούμενη. Μιλούσαμε κάθε μέρα. Μία μέρα πριν το φονικό ήταν στην παραλία και φαινόταν πολύ κουρασμένος. Μου είπε ότι η μητέρα του δεν τον άφηνε να κοιμηθεί τα βράδια γιατί πήγαινε στο δωμάτιο του. Μου είπε ότι όλα αυτά θα τα ανέφερε στο γιατρό με τον οποίο είχαν ραντεβού. Ήταν πολύ ανήσυχος. Ήθελε να γυρίσει στο Βερολίνο γιατί ήταν αγχωμένος με τα χρήματα, τη δουλειά του και την μητέρα του. Εκείνο το βράδυ μιλούσαμε με μηνύματα μέχρι 3:11. Το τελευταίο μήνυμα μου ήταν 3:22 αλλά δεν το διάβασε. Πριν από αυτό στις 3:09 μου είχε στείλει ένα βίντεο που είχε ξαπλώσει», λέει στη συνέχεια η γυναίκα.

«Μου είπε ότι η μητέρα του συνήθως κοιμόταν την ημέρα και ο μπαμπάς του έβλεπε τηλεόραση ή κοιμόταν. Γενικά βρισκόταν στο σπίτι όλη την ημέρα. Στην βραδινή ρουτίνα είπε ότι η μητέρα του ήθελε να παρακολουθούν μαζί ταινίες γύρω στις 11 με 12 το βράδυ. Μου ανέφερε ότι η συμπεριφορά της ήταν πιο γλυκιά και είχε μία παιδιάστικη συμπεριφορά. Την Κυριακή στις 8 Ιουνίου το βράδυ πήγε στην παραλία με τη μητέρα του και ήταν χαρούμενος γιατί είχε καταφέρει να την βγάλει από το σπίτι. Αργότερα επέστρεψαν στο σπίτι και παρακολουθούσαν ταινία», πρόσθεσε.

«Όλα αυτά της δημιουργούσαν στρες»

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή την εμπλοκή τρίτου ατόμου στο έγκλημα. Τη νύχτα της διπλής δολοφονίας, οι κάμερες έδειξαν ότι κανείς άλλος πέρα από τους ενοίκους δεν μπήκε στο σπίτι.

«Ποτέ δεν φώναζε ο Μάρκος αλλά ακουγόταν πολύ κουρασμένος. Ο Μάρκος είπε στον Ολύμπιο ότι θα πάνε πίσω στο νοσοκομείο και όταν έφυγαν από το ραντεβού με την γιατρό του ανέφερε ότι βρήκε αλκοόλ μέσα στο αυτοκίνητο. Αφού βρήκε το αλκοόλ στο αυτοκίνητο επέστρεψαν πάλι στο νοσοκομείο και ο Μάρκος το είπε στην γιατρό και εκείνη τους πρότεινε να κάνει η Μαρία απεξάρτηση».

Οι Αρχές ευελπιστούν να αντλήσουν πληροφορίες και από την σκούπα – ρομπότ που υπήρχε στο σπίτι. Στη μνήμη της, είναι βέβαιο πως έχει καταγραφεί και η ώρα που λειτούργησε για τελευταία φορά.

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους τόσο τη συμπληρωματική κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα, που μπήκε στο σπίτι πριν τους αστυνομικούς, όσο και μιας φίλης του 26χρονου Ολύμπιου.

«Μου είχε αναφέρει πως είχε καταλάβει ότι η μητέρα του πριν το πρόβλημα με την καρδιά έπινε λίγο παραπάνω αλλά στην αρχή δεν είχε δώσει μεγάλη σημασία. Την δικαιολογούσε γιατί ήταν κάπως πιεσμένη και με τα οικονομικά αλλά και επειδή έπληττε με τη ζωή στο Λόγγο. Ήταν και μία φάση που είχαν προκύψει κάποια χρέη από τον παππού του, από την μεριά του πατέρα του και επειδή ο Ολύμπιος είχε υπογράψει κάτι χαρτιά όπως μου είχε πει, τα χρέη πέρασαν σε εκείνον. Όλα αυτά δημιουργούσαν στρες τη μητέρα του».

«Νομίζω ότι η μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της, μου είπε ο Ολύμπιος»

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η σύντροφος του Ολύμπιου, μιλά για ένα τηλεφώνημα της μητέρας στον Ολύμπιο, λίγο πριν εκείνος πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα για να την επισκεφτεί.

«Στις 27 ή 28 Μαΐου ο Ολύμπιος έλαβε ένα τηλέφωνο από τη μητέρα του πολύ νωρίς το πρωί γύρω στις 6:00. Είδα ότι ήταν η μητέρα του και τον ξύπνησα μήπως ήταν κάτι σημαντικό. Αυτός απάντησε και του μίλησε η μαμά του η οποία δεν φώναζε, ακουγόταν όμως στεναχωρημένη. Ο Ολύμπιος με κοίταξε μπερδεμένος και σοκαρισμένος. Τον ρώτησα γιατί ανησύχησα και αυτός με κοίταξε και μου είπε ‘’νομίζω ότι μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της’’. Η μαμά του συνέχισε να του μιλάει στο τηλέφωνο και ο Ολύμπιος την ρώταγε ‘’μαμά που είναι Μάρκος θέλω να του μιλήσω’’. Όσο περίμενε τον Μάρκο να πάρει το τηλέφωνο μου είπε ότι η μητέρα του του είπε τα εξής: ‘’συγνώμη γιε μου σου είπα ψέματα. Εμείς οφείλουμε περισσότερα χρήματα απ’ όσα νομίζεις’’. Δεν είμαι σίγουρη για το ποσό που είπε. Του είπε ‘’συγνώμη τα χρήματα που οφείλουμε δεν είναι 20.000 άλλα 50.000 €’’.

Την επόμενη μέρα του το επανέλαβε με άλλο ποσό χρημάτων. Συνέχισε να λέει ‘’συγνώμη είναι δικό μου το λάθος είναι όλα επάνω σου είσαι έτοιμος να πας φυλακή;’’. Είπε και κάτι άλλο η μαμά του ‘’αυτοί μου λένε να σκοτώσω τον Ολύμπιο’’ αλλά δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν. Είπε επίσης ότι κάποιοι άνθρωποι ερχόντουσαν για τον Ολύμπιο κι εκείνη στεναχωριόταν γιατί έρχονται να βρουν τον Ολύμπιο χωρίς να διευκρινίζει το ποιος και που. Ο Ολύμπιος ήταν σοκαρισμένος. Όταν μίλησε με το Μάρκο τον ρωτούσε συνέχεια ‘’τι συμβαίνει στη μαμά μου γιατί λέει αυτά τα πράγματα;’’. Άκουσα τη φωνή του Μάρκο αγχωμένη και λυπημένη και του έλεγε συνέχεια «ναι Ολύμπιε δεν ξέρω τι συμβαίνει».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα αυτά την ώρα που ο Ιταλός κατηγορούμενος παραμένει για τις Αρχές ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα. Τις επόμενες μέρες πάντως είτε θα επιβεβαιωθούν οι αρχικές υποψίες είτε η υπόθεση που μετατράπηκε σε θρίλερ, θα οδηγηθεί σε πλήρη ανατροπή.