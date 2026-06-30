Καιρός: Στους 39 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος καθώς φτάνει ο καύσωνας της Ευρώπης χωρίς ακραίες θερμοκρασίες

Στη χώρα μας έχει ήδη φτάσει το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε την Ευρώπη και σήμερα (30.6.26) αλλά και αύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού το φαινόμενο δεν θα έχει την ίδια ένταση ενώ την ίδια ώρα αναμένονται να σημειωθούν ακόμη και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με υψηλές αλλά όχι ακραίες θερμοκρασίες λόγω καύσωνα. Από το μεσημέρι της Τρίτης 30 Ιουνίου αναμένονται βροχές και τοπικές μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, αλλά και στα ορεινά της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Την ίδια ώρα, στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι που θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς.

Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ.

Στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές από 34 έως 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-07-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-07-2026

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.